Roberto Carlos puso fin al debate y eligió al mejor lateral izquierdo de la historia: “Era un maestro”

El histórico lateral brasileño nombró tres futbolistas que cree que fueron mejor que él en el puesto en el que marcó a una generación.

Por Germán Celsan

Roberto Carlos eligió al mejor '3' de la historia
Para muchos, no hay ningún tipo de dudas de que Roberto Carlos es el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos y la fiel representación de lo que un ‘3’ debería ser y la forma en que debería jugar. Ahora bien, el propio lateral brasileño, campeón del mundo con Brasil y de todo con el Real Madrid, tiene su propia mirada sobre el puesto que supo hacer grande.

En diálogo con el exfutbolista de Chelsea, John Obi Mikel, en su pódcast The Obi One, Roberto Carlos nombró tres jugadores que, con gran modestia, él mismo pone por delante suyo en el puesto: Paolo Maldini, Ashley Cole y Marcelo. Dos jugadores con los que compartió generación y el encargado de ser su sucesor en Real Madrid.

Roberto Carlos llegó a coincidir con Marcelo en Real Madrid. (Getty)

Y entre esos tres, Roberto Carlos se quedó con Marcelo como el mejor lateral izquierdo de la historia. “Maldini era un maestro, como defensor, como capitán. Ashley Cole, viéndolo, yo quería ser exactamente igual que él, tanto en ataque como en defensa e inteligencia. Pero Marcelo, para mí, es el número uno“, admitió.

Era espectacular; atacaba, defendía, saltaba. Controlaba, distribuía, era un jugador muy completo. Maldini era top, Ashley Cole top, yo más o menos, pero Marcelo… Marcelo, yo lo traje al Real Madrid y luego lo vi crecer”, continuó Roberto Carlos. “Ganó Champions League, ligas, ganó todos los títulos a nivel clubes. En mi opinión, Marcelo, de esa lista, Marcelo es el número uno. Roberto Carlos está fuera de esa lista”, completó con una sonrisa.

Paolo Maldini y Ashley Cole, dos nombres que Roberto Carlos pone por delante suyo.

Los logros de Marcelo en su carrera

Clima tenso en el Real Madrid: ”Federico Valverde se cree Toni Kroos”

Recientemente retirado de la actividad profesional, Marcelo pasó la mayor parte de su carrera en Real Madrid, club al cual llegó en 2007 por 6,5 millones de euros y del cual se fue en 2022. Marcelo marcó una era en el merengue, ganando 24 títulos y jugando 546 partidos en sus 15 años en el club.

Marcelo con una de las cinco Champions que ganó en Real Madrid. (Getty)

En su palmarés hay cinco Champions League, seis ligas españolas, cuatro Mundiales de Clubes y el resto de los trofeos se reparten entre Supercopa de Europa (x3), Supercopa de España (x4) y Copa del Rey (x2). Además, fue campeón de la Copa Libertadores 2023, de la Recopa Sudamericana 2024 y del Campeonato Carioca con Fluminense.

Mientras que con la Selección de Brasil apenas pudo ganar la Copa Confederaciones 2013, a pesar de haber disputado dos Mundiales y defendido sus colores en 58 partidos oficiales.

En síntesis

  • Roberto Carlos nombró a Marcelo, Paolo Maldini y Ashley Cole como los tres mejores laterales izquierdos, poniéndolos por delante de él.
  • Roberto Carlos eligió a Marcelo como el “número uno” de la historia, a quien él mismo trajo al Real Madrid.
  • Marcelo ganó 24 títulos con el Real Madrid en 15 años en el club, incluyendo cinco Champions League y seis ligas españolas.
Germán Celsan

