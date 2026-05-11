Milagro en el Monumental: River clasificó ante San Lorenzo en medio de los insultos y ahora es candidato

El Millonario estuvo al borde de la eliminación frente a un Ciclón que dejó pasar una oportunidad histórica. Beltrán, otra vez héroe.

Milagro en el Estadio Monumental. No hay otra manera de definir la clasificación de River, que lo pudo ganar en los 90 minutos con un cabezazo de Lucas Martínez Quarta frente a San Lorenzo.

El Ciclón se puso 2-1 arriba, estando con 10 jugadores desde el primer tiempo por la tonta expulsión de Matías Reali. Lo hizo con el cabezazo de Fabricio López y parecía que no se le escapaba, que se repetía la historia del “silencio atroz”.

La gente empezó a putear a los jugadores. Los hinchas de River pedían que se vayan todos en el minuto 120. El técnico, los jugadores, los dirigentes. Y Juanfer Quintero agarró la pelota, la tiró al área y la coló en el ángulo. 2-2 y a los penales.

River llegó a los penales cuando ya estaba eliminado por un San Lorenzo con un jugador menos. Dicho sea de paso, el hincha del Ciclón tiene que estar orgulloso de su equipo, de sus jugadores, de su técnico. Dejó la vida, dejó la piel y merecía pasar.

Fueron a los penales y apareció Santiago Beltrán, que ya había evitado el 0-2 en un bombazo de Auzmendi que se desvía. Sacó una pelota que solamente él puede sacar. Y luego se vuelve a vestir de héroe. Increíble.

Muchos hablan del culo del Chacho Coudet, que gana sobre la hora en Venezuela, que gana sobre la hora en Brasil y que pasa hoy de milagro. Y es que San Lorenzo dejó pasar una oportunidad histórica.

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Partidazo. Un guionista inspirado porque pasó de todo: cambio de ánimo, la hinchada de River puteando a los jugadores para luego terminar festejando. Ahora, el Millonario está entre los ocho y es candidato.