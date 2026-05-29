Los grandes ausentes de la Selección Argentina: los motivos por los qué Scaloni dejó afuera a cada uno

Un repaso detallado de todos los jugadores que quedaron en la cornisa de la lista que el DT presentó para disputar la Copa del Mundo.

La lista definitiva de la Selección Argentina ya es una realidad y, como en cada Copa del Mundo, las ausencias hacen tanto ruido como las presencias. Quedar marginado de la máxima cita del fútbol genera un dolor innegable, pero en torneos tan cortos, el cuerpo técnico debe priorizar la salud física, la versatilidad táctica y la experiencia.

A continuación, repasamos los nombres más resonantes que no superaron el corte final de Lionel Scaloni y los motivos detrás de estas difíciles decisiones.

Marcos Acuña: El riesgo físico que Scaloni no quiso asumir

Hoy por hoy, Marcos Acuña es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino vistiendo la camiseta de River. Su entrega, fiabilidad y carácter están fuera de discusión. Su ausencia puede parecer ilógica desde el rendimiento individual, pero tiene un anclaje total en la realidad: la Selección no puede arriesgarse a llevar a un jugador con historial de problemas físicos por línea.

Marcos Acuña no irá al Mundial

Llevar a un lateral tocado es un lujo que un Mundial no perdona. La vacante se la termina ganando Facundo Medina, quien ofrece una polifuncionalidad clave (puede ser central, lateral o incluso mediocampista central). Además, para cubrir el sector izquierdo, Scaloni cuenta con Valentín Barco, Lisandro Martínez o incluso Nicolás González.

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Franco Mastantuono: Un salto demasiado prematuro

Es una verdadera pena ver a un talento de 18 años quedarse afuera, pero la realidad indica que su ausencia es lógica. Franco Mastantuono eligió apurar los tiempos para cumplir su sueño de ir al Real Madrid. Aunque Xabi Alonso le dio confianza inicial con una decena de titularidades, el mediocampista no logró asentarse.

Franco Mastantuono no irá al Mundial 2026.

Ya sea por la presión de comerse el mundo a tan corta edad, la falta de sociedades en la cancha o el caos propio de un club gigante, no logró justificar su convocatoria con rendimientos sostenidos. El potencial está intacto, pero hoy no le alcanzó.

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Las ausencias que más duelen: Senesi y Buendía

“Los mundiales son crueles, pasan cada cuatro años y no hay lugar para todos. A veces hacés todo bien, y simplemente nadás para ahogarte en la orilla.”

Este sentimiento resume a la perfección los casos de Marcos Senesi y Emiliano Buendía:

Marcos Senesi es, para mi, la exclusión más dolorosa. El central hizo todo lo que estaba a su alcance desde 2023. Se sobrepuso a lesiones, recuperó su puesto en el Bournemouth (desplazando a Dean Huijsen), fue elegido el mejor jugador de su equipo en la temporada y hoy lo busca media Europa (con Tottenham a la cabeza). ¿Su pecado? No ser un jugador versátil. Al ser exclusivamente marcador central, no pudo ganarle la pulseada a la inamovible jerarquía de Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez.

Marcos Senesi, la baja más dolorosa para el Mundial 2026

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Emiliano Buendía promedió 50 minutos por partido bajo el mando de Unai Emery en Aston Villa. Arrancó la temporada sin ser tenido en cuenta, pero a base de esfuerzo se ganó un lugar fundamental en la rotación, rindiendo siempre que le tocó entrar. Tras perderse el Mundial pasado, vuelve a quedarse en la puerta.

Promesas y alternativas que quedaron en el camino

La lista de reservas defensivas y mediocampistas que soñaron con el pasaje mundialista es extensa.

Agustín Giay mostró gran nivel como lateral derecho, pero perdió la pulseada final con la experiencia de Gonzalo Montiel. (Queda como reserva por si Montiel no llega bien fisícamente).

Nicolás Capaldo fue el capitán del Hamburgo en la temporada y fue evaluado por su polifuncionalidad (central/lateral), pero también quedó relegado por Montiel.

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Máximo Perrone, a pesar de su excelente temporada en Italia, Scaloni priorizó a veteranos de confianza probada como Giovani Lo Celso y Exequiel Palacios.

Y Matías Soulé, por último, se recuperó de una pubalgia y tuvo un gran sprint final siendo titular indiscutido para el exigente Gian Piero Gasperini en Roma. Jugó bien, pero le faltaron goles y asistencias para dar el salto.

Contextos extra-futbolísticos y colectivos: Prestianni y Castellanos

Finalmente, hay dos casos donde el contexto pesó tanto o más que el talento individual:

Gianluca Prestianni: Su temporada 2025-2026 en el Benfica bajo las órdenes de José Mourinho fue espectacular. Un extremo picante y desequilibrante que rindió al máximo nivel. Sin embargo, cargó con el estigma de una dura sanción de dos fechas en competencias europeas (tras un cruce ante el Real Madrid) por presuntos insultos homofóbicos. Iniciar el Mundial con un jugador suspendido era una desventaja que el cuerpo técnico no iba a tolerar.

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Taty Castellanos: El delantero del West Ham es todo ímpetu y corazón. Pagó caro el tiempo de adaptación tras llegar desde la Lazio (donde no era feliz futbolísticamente). Aunque su equipo terminó descendiendo, Castellanos fue de lo mejor de la temporada: ovacionado por su entrega, logró autogestionar goles en un equipo que generaba muy poco. Hizo el esfuerzo, pero el mal año de su club lo arrastró fuera de la lista.