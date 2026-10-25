El hincha de River no quiere ni el Clausura ni la Libertadores: su deseo es ganarle el Superclásico a Boca

La verdad es que el partido contra Racing fue solamente una excusa para que se manifieste la exigencia de ganar el próximo domingo en la Bombonera.

El clásico contra Racing fue solamente una excusa para que el hincha de River le exija ganar en la Bombonera, en el Superclásico frente a Boca del próximo domingo.

La obsesión del Millonario no es el Clausura, no es la Copa Libertadores, es ganarle a Boca. El hinca de River quiere ganarle a Boca frente a toda su gente el fin de semana que viene.

Ese es el gran orgasmo que podría tener de acá a fin de año: ganar el Superclásico, el campeonato dentro del campeonato. Y así sacarle a Boca la estrella de la Tabla Anual.

El hincha de River, créanme, no quiere otra cosa. No le importa ser campeón, no le importa clasificar a la próxima Libertadores. Quiere ganarle a Boca como sea y así lo demostraron hoy sus 90.000 hinchas en el Monumental.

River le ganó a Racing sufriendo, con justicia, porque tuvo las mejores situaciones. Cambeses tapó dos veces el 2-0, tanto a Correa como también a Almada, que hoy no jugó bien.

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Hoy River no fue el de Belgrano, sino el de Estudiantes de Río Cuarto. Por eso, su gente sufrió y no estaba conforme. Hoy River no gustó, no brilló y tampoco goleó.

Así, River sueña que Correa, que es el mejor que tiene, tenga una nocha inspirada en la cancha de Boca. Que Otamendi defienda como hoy, que Andrada juegue como hoy, que Almada aparezca.

Para reemplazar a Moreno, yo jugaría con Andrada y el pibe Silva, formando un doble cinco. Y, si no, línea de cinco defensores con Rivero, que hoy metió un gol.