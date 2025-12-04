Los 2 representantes de la Selección Argentina en el sorteo del Mundial 2026

En el Kennedy Center de Washington se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 y allí los 42 seleccionados clasificados no solo conocerán la zona que integrarán, sino que también los tres rivales correspondientes.

La Selección Argentina, campeona del mundo en la última edición del certamen, tendrá dos representantes presentes en el sorteo para conocer a los rivales que tendrá. Cabe destacar que por estar en el segundo lugar del ranking FIFA será cabeza de serie de su grupo.

Finalmente, tal como ocurrió previo al sorteo de Qatar 2022, quienes irán en representación de la Albiceleste serán Lionel Scaloni, su entrenador, y Claudio Tapia, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Ambos viajarán a Estados Unidos para encontrarse en la capital de aquel país.

Pensando en el sorteo, la Selección Argentina sabe que no podrá ocupar los grupos A, B y D, ya que están reservados para México, Canadá y Estados Unidos respectivamente, debido a que son los tres países sedes de este certamen.

Además, por reglamento no podrá cruzarse con seleccionados de Conmebol, por lo que en los grupos no se enfrentará a Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia y Ecuador. Si Bolivia logra clasificar a través del repechaje, tampoco estará en su zona. Lo que sí se podrá, es enfrentarse a dos europeos.

Por otro lado, España, primera del ranking FIFA, estará en el lado opuesto de la Albiceleste en el sorteo, ya que la intención es que, en caso de quedar los dos primeros de sus grupos, solamente puedan enfrentarse en una hipotética final y no en una instancia previa.

Publicidad

Publicidad

Así las cosas, con su entrenador y el presidente de la AFA, la Selección Argentina estará presente en el sorteo del Mundial a la espera de conocer a sus rivales, así como también las sedes que le tocarán pensando en la logística y el predio en el que concentrarán durante el certamen.

ver también Fue convocado por España, puede jugar para Italia y Argentina y ser opción en un puesto clave para Lionel Scaloni

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

Formato del sorteo

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado.

México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

11:00 de México

12:00 de Perú, Colombia y Ecuador

13:00 de Bolivia y Venezuela

14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

18:00 de España

En síntesis