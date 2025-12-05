La Selección ya conoce a sus rivales para el Mundial: comienza el camino rumbo a la defensa del título

Finalmente, Argentina ya conoce su grupo tras el sorteo de parte de FIFA del Mundial 2026. Claro está que no solo la Selección de Scaloni, sino que todos los equipos participantes saben quiénes serán sus rivales en la fase de grupos. Algunos esperan por la definición del repechaje global y el europeo, pero lo cierto es que ya quedó definido cómo se jugará la próxima Copa del Mundo.

Países como Brasil o España tendrán el panorama complicado, ya que tendrán que enfrentarse respectivamente a Marruecos y Uruguay, o Países Bajos que tendrá a Japón, Inglaterra a Croacia y, si bien no es un gran grupo de la muerte, el más difícil parece el I, que contiene a Francia, Senegal, Noruega y el repechaje FIFA que integran Iraq, Bolivia y Surinam.

En lo que respecta a Argentina, el grupo parece simple: Jordania, Argelia y Austria. El primero de ellos debutará en una Copa del Mundo y es uno de los equipos más débiles del Mundial. Ha perdido recientemente con Bolivia en un amistoso y fue goleado por Albania también.

Después está Austria, seleccionado que regresa a un certamen de estas características después de 28 años sin clasificar. Tiene como figuras a David Alaba y Marcel Sabitzer y tiene un DT top como Ralf Rangnick, mentor de Jürgen Klopp y al que se le atribuye la creación de la táctica de presión alta que utilizó el alemán en Dortmund y Liverpool. Un rival que, por lo menos, resulta interesante.

Por último, Argelia. El equipo africano vuelve luego de dos ausencias y tiene un récord en su continente por haber sido el primer seleccionado de África en vencer a un par europeo en un Mundial, cuando lo hizo en 1982. Hoy son de lo más débil de su continente y tienen como figura a Riyad Mahrez, ex Manchester City, además del hijo de Zinedine Zidane, Luca, como arquero.

Argentina tendrá un grupo más sencillo de lo esperado, y deberá empezar a preocuparse desde 16avos en adelante. Vamos con un par de datos aparte.

La Selección será parte del grupo de selecciones que jugará en San Francisco, Dallas, California y Kansas. Y en lo que respecta a los 16avos, la realidad es que a Argentina le puede tocar España -si alguno de los dos no hace las cosas como corresponde- o Uruguay. Difícil panorama.

Será un Mundial con un formato nuevo, con muchos seleccionados y con un partido más que de costumbre camino a la gran final. Y la Selección Argentina va por la defensa del título. ¿Se dará la cuarta? Hay con qué.

