Si bien la Selección Argentina no llegó a la Copa del Mundo de Francia 1998 como uno de los tres grandes favoritos, contaba con un plantel cargado de figuras con gran presente en el fútbol europeo. Gabriel Batistuta, Claudio López, Ariel Ortega, Javier Zanetti, Roberto Ayala, Diego Simeone y Juan Sebastián Verón, principalmente.

Pero ninguno en ese entonces con la espalda que tenía el entrenador, Daniel Alberto Passarella, leyenda del combinado nacional al haber sido el capitán del equipo que consiguió la primera estrella en 1978. Además, más allá de que no pudo jugar ningún partido en México 1986, a causa de una intoxicación estomacal, formó parte del plantel, por lo que técnicamente es el único argentino, por lo menos hasta la actualidad, con dos títulos mundiales.

Por lo tanto, el Bati, el Burrito, el Cholo, el Piojo y los demás, acataban las órdenes del Kaiser, aunque no les gustara nada y estuvieran totalmente en contra. De hecho, así lo reveló la Brujita Verón, en una charla que compartió con la Asociación Argentina de Tenis.

”El deporte es mucho más sencillo. No necesariamente uno tiene que estar concentrado, no necesariamente uno tiene que pasarla mal. Yo lo viví en el Mundial de Francia 1998. Llegamos 20 días antes que todas las selecciones, nos metieron en una montaña, llenaron de telones las canchas y no podíamos ver a nadie”, relató el actual presidente de Estudiantes de La Plata, para describir las decisiones de Passarella para la cita global.

Y para entender cuál era el clima, por lo menos en la previa de aquella competencia, Verón contó: ”Estábamos sentados, mirando un solo canal en francés y veíamos a los brasileros, que llegaron a la Final, que se tiraban de la montaña rusa de Euro Disney y nosotros todos barbudos, nos mirábamos ya como cuando tenés al de al lado y lo querés pelear solo porque hace un montón que estás… Bueno, esa fue mi experiencia en mi primer Mundial”.

El camino de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Francia 1998

La Selección Argentina debutó con una victoria 1 a 0 frente a Japón, después goleó a Jamaica 5 a 0 y cerró con un triunfo 1 a 0 sobre Croacia. Luego eliminaría por penales a Inglaterra (tras empatar 2 a 2 en el tiempo regular) en los Octavos de Final y quedaría afuera de la competencia al ser derrotado 2 a 1 por Países Bajos.

Más tarde, los neerlandés caerían en los penales con Brasil, que a su vez cayó 3 a 0 con Francia que fue el campeón.

