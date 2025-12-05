Los posibles rivales de Argentina en los 16avos de final y el camino hacia el hipotético título del Mundial 2026

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 confirmó que Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, pero también reveló el mapa de los duelos de eliminación directa, los cuales gracias al nuevo formato con 48 equipos comenzarán desde los 16avos de final.

Vale recordar que a la segunda ronda avanzarán los dos primeros de cada zona, junto a los ocho mejores terceros. Por ende, la Albiceleste, tiene tres posibilidades concretas para su primer cruce mata-mata, viéndose la gran mayoría ligadas a los resultados del Grupo H, compuesto por España, Arabia Saudita, Cabo Verde y Uruguay.

Los posibles rivales de Argentina en 16avos de final

El primer camino, y el más esperado, es que Argentina gane su zona. Si la Selección finaliza primera en el Grupo J, chocará en 16avos de final contra el segundo clasificado del Grupo H. Basándose en cierta lógica, esto proyecta un enfrentamiento contra potencias como España o Uruguay, suponiendo que ambas discutan las dos primeras posiciones de su grupo.

La segunda opción contempla que los campeones del mundo terminen segundos en el Grupo J. En ese caso, su rival será el líder del Grupo H. Finalmente, si la zona se presenta complicada y alcanza los 16avos como uno de los ocho mejores terceros, la lista de posibles rivales se amplía dramáticamente. En ese escenario, Argentina podría enfrentarse a los ganadores de los grupos D, G, L, B o K, que incluyen equipos como Portugal, Suiza, Canadá, Irán o Egipto, dependiendo de cómo se configure el cuadro.

El camino de Argentina a la final

Con el pensamiento de que la Selección ganará su grupo, el camino se proyecta más allá. En una hipotética ronda de octavos de Final, Argentina podría chocar contra rivales como Paraguay, Australia, Irán o Egipto. Más adelante, los cuartos depararían un cruce estelar contra Portugal o contra una selección anfitriona como Canadá. El sorteo ha organizado el cuadro para que los favoritos de la parte superior, como Brasil e Inglaterra, solo se crucen con Argentina en una hipotética semifinal, mientras que potencias como Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica y España (lidera su grupo) solo podrían aparecer en una eventual final.

ver también El primer campeón del mundo que reaccionó al grupo de la Selección Argentina en el Mundial 2026: “Tres rivales ganables”

ver también Dónde jugará la Selección Argentina la fase de grupos del Mundial 2026 ante Austria, Argelia y Jordania

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa 4.

Grupo B: Canadá, Europa 1, Qatar y Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa 3.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa 2 y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Publicidad

Publicidad

Datos clave