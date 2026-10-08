En su despedida de la Selección Argentina, Lionel Messi nos quiso demostrar que es un ser humano

El crack disputó su último partido con La Albiceleste y mostró la versión más terrenal de toda su carrera. Lo vamos a extrañar, pero hay futuro.

En su despedida de la Selección Argentina, Lionel Messi nos quiso demostrar, en el Monumental, que es un ser humano. Fue un hombre de carne y hueso, de piel y hueso.

Sí, Messi erró tres goles que Messi no erra nunca abajo del arco. Uno después de un pase de Rodrigo De Paul, otro después de una asistencia de Lautaro Martínez y el último en el segundo tiempo tras un centro atrás de Nico González.

Y, en la última bola del partido, que un tiro libre de Messi siempre va al ángulo, la terminó tirando a las nubes. Sí, se vio al Messi más humano de toda su carrera.

Por otra parte, la verdad es que la rompió después de la gran emoción que fue el ingreso de La Sole. La rompió con su discurso. Habló de las teorías conspirativas que no existieron contra España, habló de Inglaterra y encendió a la gente.

Messi dijo que no hay nada más lindo que estar en la Selección Argentina, que vendría toda la vida, pero que entiende que es momento de parar la pelota.

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Lo único que no me gustó fue abrir la grieta otra vez contra aquellos que supuestamente quieren ver mal a la Selección. Yo creo que hoy La Scaloneta no tiene contra.

La Scaloneta va a seguir. Está en buenas manos con el DT y con el equipo, y esta fecha FIFA dejó algunas confirmaciones. Por ejemplo, Nico Paz pisa fuerte, aunque yo no le daría la 10. Hay que llevarlo de a poco, pero metió tres goles en tres partidos.

Además, parece que Giay se adueña del lateral derecho, aunque habrá que verlo contra rivales más exigentes. Y también que el pibe Flores es una debilidad para el cuerpo técnico y por eso le dieron minutos los tres partidos.

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Vamos a extrañar a Messi, obviamente. Pero quién te dice que esta Scaloneta no puede reeditar la versión de la Selección del Coco Basile de 1991, que, sin Maradona, la rompió toda. Ojalá.