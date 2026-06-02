Ninguno aprobado: los puntajes de los 5 grandes en el primer semestre del 2026

Se terminó el semestre para todos los equipos del fútbol argentino. Así fueron los primeros seis meses de los grandes.

Se terminó el primer semestre deportivo en el fútbol argentino del 2026, que se definió con Belgrano como campeón del Torneo Apertura como el único equipo nacional en conseguir un título en lo que va del año.

En lo que respecta a los cinco grandes argentinos, ninguno tuvo un semestre aceptable, ni siquiera aprobado. De hecho, el mejor equipo de todos entre los 5, con muy poco, fue River.

Una final de Apertura y una clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana le bastaron al equipo de Núñez para estar un escalón encima del resto, aunque tampoco les alcanzó para tener un semestre positivo.

Boca, Independiente y San Lorenzo tampoco estuvieron a la altura esta primera mitad del año y vienen completando un mal 2026. El peor de todos, con diferencia, fue Racing. A continuación, el caso por caso.

River (4 puntos)

Comenzó el año con irregularidades en los resultados, pero con un nivel de juego flojo. Luego de caer por 4 a 1 ante Tigre en el Monumental y 1 a 0 contra Vélez en Liniers, Marcelo Gallardo tomó la decisión de ponerle fin a su segundo ciclo como DT.

Eduardo Coudet, el DT de River

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Asumió Chacho Coudet en su lugar y, si bien, encauzó un poco el curso del equipo, el Millonario culminó el semestre con una final perdida en el Apertura ante Belgrano, una derrota en el Superclásico en condición de local y con el saldo positivo de liderar su grupo en la Sudamericana.

Puntaje final del semestre: 4.

Boca (3 puntos)

Llegó a estar 14 partidos invicto a lo largo del semestre, incluyendo triunfos vitales en la Libertadores ante Universidad Católica en Chile y Barcelona en La Bombonera, además de la victoria superclásica en el Monumental.

Paredes, uno de los pocos puntos altos de Boca

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Todo su buen andar colapsó en el mes de mayo, donde perdió con Huracán en octavos de final del Apertura en Brandsen 805. Además, las derrotas con Cruzeiro en Brasil, con Barcelona en Ecuador y con U. Católica en La Boca lo dejaron fuera de la Copa Libertadores en fase de grupos. En consecuencia, Claudio Úbeda dejó su cargo como entrenador.

Puntaje final del semestre: 3.

Independiente (3 puntos)

Único de los grandes sin competencia continental este semestre. Bajo esas condiciones, el equipo de Quinteros estaba obligado a tener una buena actuación en el Apertura, algo que no hizo. Fue eliminado en octavos de final del certamen ante Rosario Central en Arroyito.

Independiente en la Copa Argentina

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Como positivo, ganó el Clásico de Avellaneda en condición de local y avanzó a octavos de final de la Copa Argentina, siendo el único de los grandes que jugó su ronda de 16° hasta el momento. Además, es el único que no cambió de entrenador durante el semestre.

Puntaje final del semestre: 3.

San Lorenzo (2 puntos)

Terminó el semestre con dos triunfos sobre diez partidos posibles, en los que sumó la eliminación en fase de grupos de la Copa Sudamericana luego de perder con Recoleta de Paraguay en el Nuevo Gasómetro.

San Lorenzo terminó pésimo el semestre en la derrota contra Recoleta

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Se le escapó el pase contra River en el Apertura en el último minuto, no sin antes haber perdido los clásicos contra Independiente y Huracán, además del empate contra Boca. Damián Ayude se marchó y asumió en su lugar Gustavo Álvarez, y cerró su semestre con un cambio dirigencial: Marcelo Culotta reemplazó a Costantino como el nuevo presidente del club.

Puntaje final del semestre: 2.

Racing (1 punto)

El peor de los grandes, por amplia diferencia. Eliminado de la Copa Sudamericana en fase de grupos, luego de no poder vencer a Caracas en Venezuela y en Avellaneda. Además, perdió en cuartos de final del Apertura ante Rosario Central.

Costas se fue de Racing

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Entre otras cuestiones negativas, perdió el clásico de Avellaneda, perdió con River y no pudo vencer a Boca en La Bombonera. Cuando terminó su participación en el semestre, Gustavo Costas se marchó luego de su exitoso ciclo como DT.

Puntaje final del semestre: 1.