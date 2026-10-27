“No me gusta la designación de Ramírez para el Superclásico: ya manipuló dos finales y es el árbitro del poder”

Se trata de un juez muy permeable a lo que dictan las autoridades y también a lo que ve el VAR. El indicado era Sebastián Zunino.

No me gusta, no me parece acertada la designación de Nicolás Ramírez para el árbitro del Superclásico entre Boca y River. Creo que no lo merece por su nivel actual.

Yo vi a Ramírez manipular dos finales. Una, en la Copa Argentina del año pasado, entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, haciendo todo lo posible para que gane el Bicho. Lo dejó con nueve a la Lepra, hizo patear dos veces un penal, dio 15 minutos de descuento y al final no pudo.

También lo vi manipular la final de Estudiantes y Rosario Central. Es un árbitro muy permeable al VAR y habrá que ver cómo se porta Silvio Trucco a cargo de la tecnología. Pero, si lo llama, Ramírez hará caso. Ya no es un árbitro creíble.

El árbitro más creíble del fútbol argentino va a estar en la Bombonera, pero de cuarto: es Sebastián Zunino. Para mí, Federico Beligoy debió darle la oportunidad de consagrarse con este partido.

Zunino es un árbitro que dirige siempre igual. No dirige para un local, no dirige para un poderoso y es un árbitro que ha demostrado tener personalidad y carácter. En cambio, Ramírez es un árbitro del poder.

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Es verdad que, hasta acá, Ramírez no ha tenido grandes polémicas y grandes errores en los tres Superclásicos que dirigió hasta aquí, con dos victorias para River y una para Boca.

Ojalá que tenga un buen partido, que dirija bien y que no sea protagonista. Porque, si un árbitro no es protagonista, es porque no tuvo incidencia en el resultado. Y ojalá que el VAR lo acompañe, pero yo no lo hubiese elegido.

A mí, ese físico robusto de patovica con el que quiere transmitir temor o respeto, no me conmueve. Y me parece que es un árbitro que tiene posturas de hacerse el malo y todos sabemos que no es malo.

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Sí, Ramírez hace lo que le dicen desde arriba. Por eso, veremos qué le dicen para este domingo. Pero el indicado, el que se merecía este partido, es el que va a estar al lado de Arruabarrena y Ponzio: el señor Zunino.

La terna completa del Superclásico