Otamendi está en el final de su carrera, pero llega para darle a River lo que hoy no tiene: un líder

El defensor de la Selección Argentina tiene todo arreglado para llegar al Millonario después del Mundial. Todo lo que puede aportar en Núñez.

Es un hecho: Nicolás Otamendi se pondrá la camiseta de River Plate. Tal como adelantó BOLAVIP en las últimas horas, el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, que también estará en el Mundial 2026, arregló su desembarco en el conjunto Millonario una vez finalizada dicha participación. Un refuerzo de suma jerarquía.

Naturalmente, las dudas comenzaron a sobrevolar las tribunas del Estadio Monumental de Núñez. Fundamentalmente, por la elevada edad de Otamendi, que en febrero pasado cumplió los 38 años. Inclusive, los irregulares rendimientos que viene exponiendo El General en Benfica y en la propia Albiceleste no hicieron más que potenciar dichos cuestionamientos.

Pero la realidad indica que el contexto actual de River pide a gritos la llegada de un jugador como Otamendi. No solo hilvanando un análisis desde lo meramente futbolístico, sino también contemplando un escenario en el que el Millonario, a diferencia de otras épocas en las que supo ganar todo de la mano de Marcelo Gallardo, casi no tiene líderes y referentes.

Aquellos equipos de River que pisaron fuerte en el plano doméstico pero fundamentalmente en el ámbito continental, contaban con caudillos del calibre de Jonatan Maidana, Enzo Pérez y compañía. Hoy, el contexto es muy diferente y más si se centra en lo netamente relacionado con la zaga central del equipo de Eduardo Coudet.

Otamendi, referente de la Selección Argentina. (Foto: Getty)

Absolutamente nadie puede negar que Otamendi, que ya arregló su despedida de Benfica, se encuentra transitando la recta final de su carrera como futbolista profesional. Y nadie puede deslizar que el zaguero surgido de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield disfruta de su mejor momento. Pero los motivos por los que su arribo a River son positivos para el Millonario se acumulan.

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Los del Chacho no gozan de solidez defensiva. Por el contrario, ninguno de los efectivos con los que cuenta en la zaga central ofrece garantías. Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Paulo Díaz y Germán Pezzella son fuertemente discutidos y cualquiera de ellos podría desempeñarse como suplente si hubiese una dupla como la de otras épocas.

A su vez, más allá de la experiencia y de los logros, ninguno de ellos puede catalogarse como caudillo. No son de esos centrales que hablan, que contagian y hasta que condicionan cuando la situación lo amerita. Justamente, cualidades que reúne, en su totalidad, Otamendi. Por eso, su llegada es vital para apuntalar la línea de fondo de River.

Tendrá ciertas limitaciones, transitará algunas lentitudes propias de la edad, ofrecerá actuaciones irregulares. Pero, más allá de eso, Otamendi puede darle mucho a River. Está en condiciones de suplir y de compensar todas sus falencias con oficio, carácter, personalidad, contagio e incluso una presencia contundente en ambas áreas.

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Y, como si fuese poco, Otamendi cuenta con un promedio de gol altísimo para un defensor central. El peso en las acciones de pelota detenida y en el juego aéreo ha reinado por su ausencia en River y el hombre de la Selección Argentina goza de una presencia contundente en ese rubro. Inclusive, acumula 50 goles oficiales en su carrera.

Los números de Otamendi

A lo largo de su carrera como futbolista profesional, Nicolás Otamendi ha acumulado 50 goles y 22 asistencias al cabo de 786 partidos de carácter oficial. Por otra parte, formó parte de la conquista de 22 títulos a nivel de equipos y 4 títulos con la Selección Argentina.

DATOS CLAVE

Nicolás Otamendi a River Plate tras disputar el Mundial 2026, saliendo del Benfica.

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50 goles y 22 asistencias registró en 786 partidos oficiales durante su carrera.