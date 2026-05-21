Tire y afloje entre Boca, River y AFA por las fechas de la Copa Argentina: ¿Se juegan antes o después del Mundial?

Los dos bandos de Superclásico quieren jugar sus cruces después de la Copa del Mundo. La organización, en los próximos días. En el medio, las tensiones.

Quedan 21 días para el inicio de la Copa del Mundo y el fútbol argentino está lejos de culminar. Es que, si bien este fin de semana se disputará la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano, aún restan disputarse varios encuentros en el ascenso y en la Copa Argentina.

De hecho, en el certamen federal se están disputando los 16avos de final y la intención de AFA es que se completen antes que comience el Mundial. En la instancia actual quedan por jugarse 10 partidos, ya que solo se dieron seis cruces. Entre los pendientes, se encuentran los de Boca y River, quienes tendrán que enfrentar a Sarmiento y Aldosivi respectivamente.

Teniendo en cuenta que los dos bandos del Superclásico tendrán bajas por las citaciones a la Copa del Mundo, y que el calendario de este primer semestre fue apretado, el Xeneize y el Millonario se mantuvieron firmes en el pedido de jugar sus cruces de 16avos de la Copa Argentina. AFA, en cambio, no quiere hacer caso al reclamo y quiere ubicar los dos partidos en los días venideros.

En un boceto inicial, la institución liderada por Chiqui Tapia quería organizar el duelo entre River y Aldosivi para el 31 de mayo, pero lejos está de confirmarse debido a esta puja entre las distintas posturas. De ser así, el Millonario jugaría sin los lesionados actuales y sin los convocados a la Copa del Mundo en sus respectivas selecciones.

Aldosivi, de la mano de Israel Damonte, ya liberó el contrato de 10 jugadores, asumiendo que no tendrían competencia hasta el semestre entrante, por lo que el duelo pre Mundial sería una complicación para los dos equipos. En lo que respecta a Boca – Sarmiento, no hubo fecha tentativa desde AFA, pero tampoco quieren dar el brazo a torcer y la intenación es jugarlo luego de la Copa del Mundo.

✅ Próximos partidos confirmados para mayo y junio en #NuestraCopa 🙌#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/UEu0kATOgt — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) May 15, 2026

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Serán días claves para que se defina para un lado o el otro. Por lo pronto, el tire y afloje entre AFA, Boca y River por sus partidos de Copa Argentina sigue al rojo vivo.

Los partidos de Racing, San Lorenzo e Independiente

Independiente y Unión tienen s partido programado para el viernes 22 a las 20, también en cancha de Newell’s. Además, el sábado 30 de mayo se disputarán dos encuentros. Instituto chocará frente a Lanús, mientras que Belgrano hará lo propio ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Ambos encuentros con sede y horario a confirmar.

Racing, por su parte, jugará el domingo 31 de mayo ante Defensa y Justicia, aunque todavía resta definir tanto el estadio como el horario. El equipo que avance se medirá contra el ganador del cruce entre Belgrano y Gimnasia de Jujuy.

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San Lorenzo también ya conoce cuándo volverá a salir a escena: enfrentará a Deportivo Riestra el sábado 6 de junio, a la espera de conocer la sede y horario Quien consiga avanzar tendrá como próximo rival a Gimnasia La Plata, que eliminó a Acassuso en la ronda anterior.

El cuadro de la Copa Argentina 2026

En síntesis

Boca y River quieren jugar sus partidos de Copa Argentina luego del Mundial.

AFA quiere que todos los duelos de 16avos de final se jueguen antes de la Copa del Mundo.

En los próximos días se definirá cuándo jugarán los partidos de la Copa Argentina.