Damián Bobadilla, el hijo del ex arquero de Boca que quiere hacer historia con la Selección de Paraguay en el Mundial 2026

Con apenas 24 años, es una de las fijas de Gustavo Alfaro en el 11 inicial. En 2025, fue denunciado por xenofobia por un jugador de Talleres.

La Selección de Paraguay regresa a una Copa del Mundo luego de tres ediciones de ausencia. Gustavo Alfaro buscará hacer historia con la Albirroja compartiendo grupo con uno de los anfitriones y uno de sus pilares será Damián Bobadilla, mediocampista de San Pablo.

El volante de apenas 24 años juega en San Pablo, donde ganó la Supercopa de Brasil en 2024 junto con los argentinos Jonathan Calleri y Giuliano Galoppo. En sus dos años y medio en el Tricolor, acumula 115 partidos oficiales, con un saldo de 10 goles y 8 asistencias.

Con la Albirroja suma 19 encuentros oficiales. Su debut fue en junio de 2024, en un amistoso ante Chile previo a la Copa América 2024. Su único gol representando a su país fue en una exhibición ante México, disputada el 19 de noviembre de 2025.

El escándalo de xenofobia de Damián Bobadilla

En 2025, Damián Bobadilla fue denunciado por Miguel Navarro, jugador de Talleres, por un acto de xenofobia. “Venezolano muerto de hambre”, fue la frase que desató el escándalo, según lo expresado el hombre de la “T” en el encuentro ante San Pablo. “Nunca tuve la intención de discriminar, pido disculpas”, expresó el volante días después.

Gustavo Alfaro se refirió al hecho y buscó ponerle paños fríos: “Dami es un chico muy respetuoso, no justifico agresión con agresión, pero lo que pasa en la cancha muere en la cancha. Hay que luchar contra injusticias pero hay que ser prudentes. El fútbol es muy pasional, con pulsaciones a mil”.

Damián y su padre con pasado en Boca

Damián es hijo de Aldo Bobadilla, antiguo arquero de la Albirroja, titular en la edición 2006 del certamen luego de la lesión de Justo Villar, y de Boca Juniors. Su paso por el Xeneize duró una temporada, en la que disputó 26 encuentros, recibió 27 goles y tuvo 7 vallas invictas.

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En esa etapa, Bobadilla fue campeón de la Copa Libertadores 2007, atajando 45 minutos en la derrota 3 a 1 ante Cúcuta. En 2020, visitó La Bombonera como director técnico de Independiente Medellín, recibió una camiseta de obsequio de parte del club y fue aplaudido por los hinchas.

El calendario de Paraguay para el Mundial 2026

Fecha 1: Estados Unidos vs. Paraguay – viernes 12 de junio a las 22:00

– viernes 12 de junio a las 22:00 Fecha 2: Turquía vs. Paraguay – sábado 20 de junio a las 00:00

– sábado 20 de junio a las 00:00 Fecha 3: Paraguay vs. Australia – jueves 25 de junio a las 23:00

En síntesis

Damián Bobadilla registra 115 partidos, 10 goles y 8 asistencias en San Pablo.

registra 115 partidos, 10 goles y 8 asistencias en San Pablo. 19 de noviembre de 2025 : Bobadilla anotó su único gol con Paraguay ante México.

: Bobadilla anotó su único gol con Paraguay ante México. Miguel Navarro denunció a Damián Bobadilla por xenofobia durante el año 2025.