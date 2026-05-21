Quién es el árbitro de Racing vs. Caracas por la Copa Sudamericana

El colombiano de 33 años es árbitro FIFA desde 2019 y posee un amplio registro a nivel internacional.

Este jueves 21 de mayo, sin la presencia del público, se enfrentan Racing y Caracas por la fecha 5 del Grupo E de la Copa Sudamericana en el Estadio Presidente Perón, donde los dirigidos por Gustavo Costas precisan de un triunfo para evitar la eliminación.

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El encuentro cuenta con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina, de 33 años y que nació en la ciudad de Cali. Cabe destacar que desde el año 2019 dirige partidos del plano internacional, donde tuvo la oportunidad de estar en torneos como la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Eliminatorias Conmebol y también el Mundial Sub-20.

Jhon Ospina, el árbitro de Racing – Caracas. (Alejandro Pagni – Pool/Getty Images)

Esta noche se encuentra acompañado por los asistentes Alejandro Gallego y David Fuentes, que también son colombianos. Además, el cuarto árbitro es el ecuatoriano Alex Cajas, al igual que los encargados del VAR, Franklin Congo y Jefferson Macías.

Los números de Jhon Ospina con Racing

A lo largo de su carrera, el colombiano impartió justicia en dos partidos de Racing, que obtuvo un triunfo y un empate. Además, amonestó a cinco de sus futbolistas, pero no expulsó a ninguno y tampoco sancionó penales a favor ni en contra.

Los números de Jhon Ospina con Caracas

Desde que es árbitro profesional, solamente tuvo un partido comandando las acciones de una presentación de Caracas. La de esta noche es la segunda. En aquella ocasión, fue goleado por Atlético Mineiro por 4-1, en condición de local. No amonestó ni expulsó futbolistas del cuadro venezolano, como así tampoco sancionó penales a favor ni en contra.

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¿Qué canal pasa Racing vs. Caracas?

El partido entre Racing y Caracas, correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, podrá visualizarse exclusivamente por ESPN y también a través de Disney+ Premium.

¿A qué hora se juega Racing vs. Caracas?

Racing y Caracas se encontrarán frente a frente este jueves 21 de mayo, desde las 21:00 horas de la República Argentina, en el Estadio Presidente Perón, ubicado en la ciudad de Avellaneda.

Tabla de posiciones del Grupo E de la Copa Sudamericana

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