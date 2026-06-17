Las primeras palabras de Nico Paz tras su debut con Argentina en el Mundial 2026: “Esto acaba de empezar”

El volante de Como sumó sus primeros minutos en la cita de la FIFA y llenó de elogios a Messi por su hat-trick ante Argelia.

La Selección Argentina debutó en el Mundial 2026 con el pie derecho. Con tres goles de Lionel Messi, los campeones del mundo golearon a Argelia en Kansas City en su primera presentación por el Grupo J. Así, los de Lionel Scaloni iniciaron con éxito su defensa del título.

Aunque la mayoría del plantel está conformada por futbolistas que festejaron en Qatar 2022, el cuerpo técnico optó por sumar a algunos jóvenes que puedan aportar algo de frescura al equipo en esta oportunidad. Nico Paz es una de las joyas en cuestión.

El nacido en España, que optó por ponerse la camiseta del país de su padre, la rompió en la última temporada con la camiseta de Como en la Serie A y se ganó la citación para la gran cita de la FIFA. Incluso, ante Argelia, tuvo la oportunidad de disputar sus primeros minutos en el evento.

A 10 minutos del final, Paz ingresó al campo ya con el 3-0 en el marcador y nada menos que reemplazando a Messi, el gran héroe de la noche. En sus redes sociales, el joven volante ofensivo compartió unas palabras para describir lo que vivió en el Arrowhead Stadium.

“Lo soñé toda mi vida y el día llegó. Debut en un Mundial delante de mi familia y con exhibición del mejor jugador de la historia. ¡No se puede pedir más! Esto acaba de empezar”, publicó Nico Paz junto a 5 fotos sobre su ingreso ante el combinado argelino.

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Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026

Fecha 2 – Lunes 22 de junio – 14hs – Argentina vs. Austria

Fecha 3 – Sábado 27 de junio – 23hs – Argentina vs. Jordania

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