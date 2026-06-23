Mientras disputa el Mundial con la Selección Argentina, Real Madrid define el futuro de Nico Paz

El volante argentino puede regresar al Merengue, ya que tiene una opción de recompra de su pase.

A la par que disputa su primer Mundial con la Selección Argentina, el volante ofensivo de 21 años, Nico Paz, se encuentra a la espera de definir su futuro, debido a que cuenta con sondeos de importantes equipos europeos que tienen el deseo de ficharlo para la próxima temporada.

Teniendo en cuenta esta situación, Real Madrid, club que tiene una opción de recompra de su pase en 9 millones de euros, tomó cartas en el asunto y en los próximos días podría darle un giro a la carrera de Paz, que viene de una gran campaña con el Como 1907 de Italia.

Según lo informado por el periodista Matteo Moretto, el próximo jueves se dará una reunión entre los dirigentes del Merengue y los de Como para definir el futuro del argentino. De manera informal, los españoles ya comunicaron su interés de hacer uso de esta opción de repesca de 9 millones.

Luego de activar la misma y repatriar al jugador, tanto los dirigentes como José Mourinho, nuevo entrenador del club, definirán si lo tienen en cuenta o lo vuelven a poner como transferible, ya que pretenden recibir ofertas de 60 millones de euros para vender su pase.

Como 1907, por su parte, intentará estirar el préstamo por un año más. Esto se debe a que la institución jugará la UEFA Champions League por primera vez en su historia y quieren contar con el argentino para esta campaña, ya que es una de las figuras del elenco comandado por Cesc Fábregas.

Real Madrid y Como hablarán este jueves sobre el futuro de Nico Paz, pero el club blanco ya ha comunicado de manera informal al Como en las últimas semanas su intención de traer de vuelta a Madrid al argentino para evaluar posteriormente su trayectoria.



Una de las opciones más… pic.twitter.com/VdcRMmqcV8 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 23, 2026

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Así las cosas, esta semana será clave para determinar el futuro de Paz. Por el lado del argentino, buscará tener continuidad a lo largo de la temporada, por lo que no vería con malos ojos quedarse un año más en Italia, o bien salir a otro club en búsqueda de protagonismo.

Real Madrid también busca a Enzo Fernández

Real Madrid tiene a Enzo Fernández como prioridad, pero incluso con esa información siendo ya de dominio público, Fabrizio Romano reporta que todavía no ha habido charlas entre el merengue y el Chelsea, club dueño de su pase y con el que el mediocampista argentino tiene contrato hasta 2032.

Chelsea valora a Enzo Fernández en 120 millones de euros, una cifra astronómica, que fue la que le pagó a Benfica por el pase del futbolista en enero de 2023. por lo que la negociación no será tan sencilla como la que tuvieron semanas atrás para cerrar el traspaso de Marc Cucurella, quien en este mismo mercado dejó los Blues para emigrar a la capital española.

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