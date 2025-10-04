Brian Castaño reveló los tres boxeadores a los que se quedó con las ganas de enfrentar: “Me quería agarrar a piñas”

Brian Castaño ya lleva más de tres años sin boxear y no está convencido de querer volver a hacerlo de manera profesional. A nivel de motivación, le ha costado reponerse de la oportunidad frustrada de convertirse en el primer campeón mundial indiscutible argentino en la era de los cuatro cinturones.

Había hecho muchos méritos, tal vez incluso lo mereció, en el primero de los combates ante Jermell Charlo en la división de peso súper welter, que se disputó en julio de 2021 en el AT&T Stadium de Las Vegas y que finalizó con empate por decisión dividida de los jueces. Su prestación no fue tan buena en la revancha que el 14 de mayo de 2022 se celebró en el Dignity Health Sports Park de Carson, California y la ilusión se terminó con una dura derrota por nocaut en el décimo asalto.

Desde entonces se comenzó a especular con diferentes escenarios para su regreso y sonó con fuerza la posibilidad de enfrentar al australiano Tim Tzyu, quien en aquel momento todavía se encontraba invicto y era campeón mundial interino en la división. Con el paso del tiempo, esas expectativas se fueron apagando. Él mismo se encargó de hacerlo. En junio de este año, de hecho, dijo que a sus 36 años no le era tan sencillo encontrar la motivación, aunque también reconoció tener intenciones de hacer una o dos peleas más antes del retiro definitivo.

“Soy un boxeador que está con un pie adentro y uno afuera. Los años pasan y aunque las ganas uno siempre las tiene, la edad te juega en contra. En un deporte individual, cuando ya te sentís cansado, te cuesta entrenar, los movimientos, la asimilación, ya tenés que dar un paso al costado. Igual no me está pasando todavía”, dijo en una entrevista concedida a BDP Stream.

Brian Castaño en acción frente a Jermell Charlo. (Foto de Getty).

Han pasado cuatro meses desde aquellas declaraciones sin que haya novedades sobre una próxima pelea profesional para El Boxi, quien por el contrario fue visto prestando asistencia a distintas figuras de las redes sociales que participarán de un nuevo evento de exhibición de “Párense de Manos”.

Publicidad

Publicidad

Los boxeadores a los que se quedó con ganas de enfrentar

Castaño, que es dueño de un récord profesional de 17 victorias, 12 de ellas por la vía del nocaut, 1 derrota y 2 empates, se había referido también a los peleadores a los que le hubiese gustado enfrentar durante sus mejores años, en los que ostentaba el título mundial de peso súper wélter de la OMB que conquistó venciendo a Patrick Teixeira en febrero de 2021.

“Me hubiese gustado pelear con Errol Spence, con Tim Tzyu, con (Sebastián) Fundora también. Esos tres fueron los que más me daban vueltas en la cabeza al punto de decir ‘loco, tengo unas ganas de agarrarme a piñas”, le dijo El Boxi a BDP Stream.

Incluso consideró que por características hubiese tenido todo para vencer al vigente campeón súper wélter del CMB: “A Fundora tenés que apretarlo, meterle presión e ir al choque. A mí me encanta pelear en la corta distancia y soy de tirar mucha cantidad (de golpes). Creo que con ese volumen y metiéndole presión, lo vuelo”, presagió.

Publicidad