Mike Tyson confirmó cuándo y dónde será su ansiada pelea ante Floyd Mayweather: “Uno de los eventos más grandes de la historia”

El legendario excampeón mundial de peso pesado avanzó detalles sobre su combate ante uno de los mejores libra por libra de todos los tiempos.

Por Juan Ignacio Portiglia

Las leyendas tendrán su cara a cara el próximo año.
Las leyendas tendrán su cara a cara el próximo año.

Hace tiempo se viene especulando con la posibilidad de que dos grandes leyendas vivas del boxeo mundial como Mike Tyson y Floyd Mayweather pudieran enfrentarse en un combate que ya invita a ser presenciado solo por la nostalgia que genera su ausencia en los cuadriláteros y el pasado 4 de septiembre se avanzó incluso con que los dos excampeones mundiales habían alcanzado el acuerdo comercial necesario para que así sea.

Quien recientemente confirmó detalles importantes al respecto fue el propio Tyson, excampeón mundial de peso pesado del CMB, la AMB, la FIB y The Ring, quien avanzó una fecha estimativa y dio pistas sobre la sede de la pelea: “Será en marzo y será en África”, expresó durante una entrevista concedida a An Experience With.

“Va a ser increíble, vamos a romper todos los récords. Será uno de los eventos más grandes en la historia del deporte”, agregó en relación a un combate para el que será muy importante llegar a un acuerdo respecto al peso que deberán dar ambos peleadores, pues a lo largo de sus respectivas carreras se desarrollaron en divisiones muy diferentes.

Mike Tyson, que se retiró con un récord profesional de 50 victorias, 44 de ellas por la vía del nocaut, y 7 derrotas; lo hizo siempre en el peso pesado, donde llegó a ser monarca absoluto entre 1987 y 1990. Floyd Mayweather, que se despidió con un récord inmaculado de 50-0, logró ser campeón mundial en cinco categorías diferentes: superpluma, ligero, superligero, wélter y superwélter; todas muy por debajo del peso natural de su futuro oponente.

Otro detalle que se desconoce está relacionado a los asaltos que tendrá el combate, así como si se sancionará bajo la reglamentación profesional que sea norma para la sede elegida o si se tratará de una exhibición al cien por ciento, lo que demandaría la utilización de guantes diferentes y casquillos de protección.

Así como Mike Tyson cuenta con el peso a su favor, Mayweather es un excampeón mundial que no solo ha sabido mantenerse activo sino que además es once años menor. Ambos, sin embargo, han estado vinculados a distintos grandes eventos tras el retiro, como las peleas de Iron Mike ante Roy Jones y Jack Paul; y las de Mayweather ante Logan Paul y Tensin Nasukawa.

Noqueó a Mike Tyson, volvió a boxear a los 52 años y preocupó a todos sus fanáticos: "Que alguien detenga esto"

Noqueó a Mike Tyson, volvió a boxear a los 52 años y preocupó a todos sus fanáticos: “Que alguien detenga esto”

África, un guiño a la historia

La elección de África como sede de la pelea sin dudas representa un guiño histórico para el boxeo, por el mítico combate al qui dieron lugar en Zaire Muhammad Ali y George Foreman de 1974, promocionado como The Rumble in the Jungle, del que Ali saió ganador por nocaut en el octavo asalto.

Aunque queda pendiente conocer formato, asaltos, reglas y promotora encargada de la cita, la confirmación pública de Tyson volvió a colocar el evento en el centro de la conversación y el propio excampeón mundial aseguró que podría revitalizar el vínculo de los años dorados entre el boxeo y los fanáticos a nivel mundial.

En síntesis

Mike Tyson y Floyd Mayweather se enfrentarán en marzo en una sede de África.

50-0 es el récord invicto de Mayweather contra las 50 victorias y 7 derrotas de Tyson.

4 de septiembre fue la fecha donde ambos boxeadores alcanzaron el acuerdo comercial necesario para hacer posible la pelea.

Juan Ignacio Portiglia

toti pasman

Paredes mejoró a Boca, pero yo esperaba mucho más de él: demostró que no es Messi y que solo no gana campeonatos

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

