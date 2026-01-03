Con la primera victoria argentina de etapa: así fue el prólogo del Dakar 2026

Este sábado se puso en marcha una nueva edición de la carrera más difícil del mundo, el Rally Dakar 2026 inició con el prólogo en Yanbu, en el que ya se registró la primera victoria de etapa argentina, de la mano de Benjamín Pascual en la categoría Mission 1000 con las motos eléctricas.

Cómo le fue a los argentinos en el prólogo del Dakar 2026

Además del notable resultado del cordobés, también hubo otras actuaciones destacadas en cuanto a la actuación de los argentinos en la jornada de este sábado; con el cuarto puesto de Luciano Benavides en motos, a apenas 11 segundos del ganador de la etapa, Edgar Canet (11’31”), su compañero de equipo y quien se convirtió en el ganador de etapa más joven en la historia, con apenas 20 años. Leonardo Cola fue 52, a 3’15”, y Santiago Rostan 57, a 3’33”, del ganador Michael Docherty en Rally 2.

Pasando a los autos, en la categoría Challenger, los campeones Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini fueron cuartos, a 15 segundos de los ganadores Paul Spierings y Jan van der Stelt (12’31”). En quinto lugar y con el mismo tiempo exacto, terminaron David Zille y Sebastián Cesana. En la misma categoría, Kevin Benavides y Lichi Sisterna hicieron su debut con un séptimo lugar, a 22 segundos de la punta, mientras que Pablo Copetti fue 21, a 1’07”.

Ya dentro de los SSV, los mejores argentinos fueron Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi, que terminaron quintos, a 20 segundos de los estadounidenses Heger y Eddy (12’47”), ganadores de la etapa. El debut de Manuel Andújar y Andrés Frini en la categoría los vio quedar en el puesto 13, a 49 segundos de la cima.

Este domingo será la Etapa 1 del Rally Dakar 2026

La etapa prólogo fue apenas una entrada en calor de lo que será un desafiante Rally Dakar de más de 8000 km de recorrido y casi 5000 km de etapas cronometradas que se extenderá por los próximos 14 días en Arabia Saudita.

La primera etapa, como tal, será este domingo en Yambu, con 305 km de especial y otros 213 km de enlace, que promete iniciar en terrenos duros y tener una segunda mitad ya en suelo arenoso, con pequeñas dunas.

