Aunque ganó el primer set, Mariano Navone perdió en Ginebra la oportunidad de llegar a Roland Garros como campeón

Previo al inicio de Roland Garros, Mariano Navone tuvo una gran semana en Ginebra, Suiza, dejando en el camino a jugadores de ranking superior como Cameron Norrie (22), Jaume Munar (39) y Casper Ruud (17) hasta instalarse en la final del Torneo ATP 250 este sábado, en la que se enfrentó a una promesa del tenis estadounidense como Learner Tien, que actualmente es el vigésimo mejor jugador de la clasificación mundial.
Salió a la cancha sabiendo incluso quién será su rival en la primera ronda del segundo Grand Slam del año, que comienza mañana, y mostró un juego sólido para llevarse el primer set por 6-3. Pero fue víctima de la levantada de nivel de su rival y perdió el segundo con el mismo parcial.
Todo comenzó muy cuesta arriba para el argentino en el set definitivo, porque Tien quebró rápido y llegó a ponerse en ventaja de 3-0. Pero activó la recuperación sin dar pelota por perdida, notando también que la juventud del estadounidense lo estaba haciendo cometer errores en momentos decisivos, y logró ponerse 3-3.
La paridad se mantuvo hasta que el juego estuvo igualado 5-5, momento después del cual Tien logró mantener su servició y quebró justo para llevarse el set por 7-5, el partido y el título en el ATP 250 de Ginebra.
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🇺🇸 Learner Tien remonta a Navone por 3-6, 6-3, 7-5 en la final de Ginebra.#GonetGenevaOpen pic.twitter.com/Cnt42UKd6C
¿Cuándo y ante qué rival debuta Navone en Roland Garros?
Sin tiempo de descanso, Mariano Navone viajará inmediatamente rumbo a París para disputar la primera ronda de Roland Garros, instancia en la que quedó emparejado con el estadounidense Jenson Brooksby el lunes, con horario todavía a confirmar.
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¿Cuántos títulos ATP tiene Navone?
Mariano Navone desaprovechó este sábado la oportunidad de conquistar su segundo título a nivel ATP. El primero y único de su palmarés lo consiguió hace menos de dos meses, imponiéndose a Daniel Mérida en tres sets para coronar en el ATP 250 de Bucarest el pasado 5 de abril.
Data clave
- Mariano Navone cayó en la final del ATP 250 de Ginebra ante Learner Tien.
- Jenson Brooksby enfrentará a Navone este lunes en primera ronda de Roland Garros.
- Un título ATP posee Navone, obtenido en Bucarest el pasado 5 de abril.