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New York Knicks, campeón de la NBA tras más de 50 años: locura y descontrol en Manhattan

Los Knicks se impusieron por 4 a 1 a San Antonio Spurs y hubo un desborde de película en Nueva York con heridos y detenidos.

José Alvarado
© GettyJosé Alvarado

Si bien los ojos del mundo están posados en la Copa Mundial de la FIFA, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, para los estadounidenses hubo un evento central en su vida deportiva: las finales de la NBA. New York Knicks derrotaron por 4 a 1 a San Antonio Spurs y se consagraron campeones.

Los Kinicks rompieron una racha de 53 años sin ser campeones de la NBA y en las calles de Manhattan se celebró a lo grande el tercer anillo de la historia, pero también hubo desmanes. Enfrentamientos con la policía, heridos, destrucción a coches policiales y detenidos.

Los Knicks superaron a San Antonio por 94 a 90 en el quito juego de las finales. (Foto: Getty).

Los Knicks superaron a San Antonio por 94 a 90 en el quito juego de las finales. (Foto: Getty).

Resultados de las finales entre Knicks y Spurs

  • Partido 1: Knicks gana 105 a 96 en San Antonio
  • Partido 2: Knicks gana 105 a 104 en San Antonio
  • Partido 3: San Antonio gana 115 a 111 en Nueva York
  • Partido 4: Knicks gana 107 a 106 en Nueva York
  • Partido 5: Knicks gana 94 a 90 en San Antonio

Las fotos del descontrol en Nueva York

Las calles de Manhattan post victoria de los Knicks. (Foto: Getty).

Las calles de Manhattan post victoria de los Knicks. (Foto: Getty).

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Hinchas de los Knicks golpean una patrulla. (Foto: Getty).

Hinchas de los Knicks golpean una patrulla. (Foto: Getty).

La policía, el enemigo común de los hinchas de los Knicks. (Foto: Getty).

La policía, el enemigo común de los hinchas de los Knicks. (Foto: Getty).

Detienen a un hincha de los Knicks. (Foto: Getty).

Detienen a un hincha de los Knicks. (Foto: Getty).

Hinchas de los Knicks celebran en un bus escolar. (Foto: Getty).

Hinchas de los Knicks celebran en un bus escolar. (Foto: Getty).

Locura en Nueva York tras el título de los Knicks. (Foto: Getty).

Locura en Nueva York tras el título de los Knicks. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

  • New York Knicks se consagraron campeones de la NBA al vencer a San Antonio Spurs.
  • Los Knicks rompieron una racha de 53 años sin ganar un título de NBA.
  • El campeonato significó el tercer anillo en la historia de la franquicia de Nueva York.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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