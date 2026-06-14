New York Knicks, campeón de la NBA tras más de 50 años: locura y descontrol en Manhattan

Si bien los ojos del mundo están posados en la Copa Mundial de la FIFA, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, para los estadounidenses hubo un evento central en su vida deportiva: las finales de la NBA. New York Knicks derrotaron por 4 a 1 a San Antonio Spurs y se consagraron campeones.
Los Kinicks rompieron una racha de 53 años sin ser campeones de la NBA y en las calles de Manhattan se celebró a lo grande el tercer anillo de la historia, pero también hubo desmanes. Enfrentamientos con la policía, heridos, destrucción a coches policiales y detenidos.
Los Knicks superaron a San Antonio por 94 a 90 en el quito juego de las finales. (Foto: Getty).
Resultados de las finales entre Knicks y Spurs
- Partido 1: Knicks gana 105 a 96 en San Antonio
- Partido 2: Knicks gana 105 a 104 en San Antonio
- Partido 3: San Antonio gana 115 a 111 en Nueva York
- Partido 4: Knicks gana 107 a 106 en Nueva York
- Partido 5: Knicks gana 94 a 90 en San Antonio
Las fotos del descontrol en Nueva York
Las calles de Manhattan post victoria de los Knicks. (Foto: Getty).
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Hinchas de los Knicks golpean una patrulla. (Foto: Getty).
La policía, el enemigo común de los hinchas de los Knicks. (Foto: Getty).
Detienen a un hincha de los Knicks. (Foto: Getty).
Hinchas de los Knicks celebran en un bus escolar. (Foto: Getty).
Locura en Nueva York tras el título de los Knicks. (Foto: Getty).
DATOS CLAVE
- New York Knicks se consagraron campeones de la NBA al vencer a San Antonio Spurs.
- Los Knicks rompieron una racha de 53 años sin ganar un título de NBA.
- El campeonato significó el tercer anillo en la historia de la franquicia de Nueva York.