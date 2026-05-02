Cómo ver en vivo y online el debut del argentino Ismael Flores en Las Vegas vs. el mexicano Isaac Lucero: a qué hora es y qué canal la pasa

Con un llamado de último momento, un boxeador argentino se ganó el privilegio de ser parte de la gran cartelera que celebrará Premier Boxing Champions este sábado en la T-Mobile Arena de Las Vegas, que tendrá como combate estelar el cara a cara entre David Benavídez y Gilberto “Zurdo” Ramírez por el título mundial de peso crucero de la OMB.

Se trata de Ismael Flores, peleador de 27 años y oriundo de Campo Grande, en Misiones, quien sin embargo realizó la totalidad de su carrera profesional en el boxeo en España y que por primera vez tendrá la oportunidad de pelear en los Estados Unidos.

Dueño de un récord profesional de 17 victorias, 12 de ellas por la vía del nocaut, un empate y una derrota; su rival de turno será el invicto mexicano Isaac Lucero, quien parte como favorito a ganar el combate, especialmente por el poco tiempo de preparación que tuvo el argentino, ante la lesión de otro boxeador.

¿A qué hora y dónde ver Ismael Flores vs. Isaac Lucero?

La transmisión de la cartelera que se celebrará en la T-Mobile Arena de Las Vegas comenzará a las 21.00 en hora de Argentina y podrá seguirse en vivo y online a través de la plataforma de Disney+. Por ser un combate preliminar, podría suceder antes del inicio de la transmisión de ESPN Knockout para Latinoamérica por Disney+, alrededor de las 20.00, pero todavía podría verse por el pay per view de Prime Video.

Más grandes combates en la cartelera

La megacartelera que se desarrollará en la T-Mobile Arena de Las Vegas contará con un total de doce peleas. Además del combate estelar entre David Benavídez y Zurdo Ramírez por el título mundial de peso crucero de la OMB, destacan las peleas de José Armando Resendiz vs. Jaime Munguia y de Óscar Duarte vs. Ángel Fierro, por los títulos Plata del CMB y NABO de la OMB en el peso súper ligero.

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