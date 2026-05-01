Ismael Flores, el boxeador argentino que como Maravilla Martínez hizo carrera en España y llegó a Las Vegas en busca de un batacazo

La gran cartelera que estelarizarán este sábado David Benavídez y Gilberto Zurdo Ramírez en la T-Mobile Arena de Las Vegas, una auténtica meca del boxeo moderno, contará con la presencia de un boxeador argentino, para muchos desconocido, en uno de los doce combates que serán ofrecidos por Premier Boxing Champions.

Se trata de Ismael Flores, de 27 años, que es oriundo de Campo Grande, en Misiones, pero que realizó la totalidad de su carrera profesional en España, similar a lo que sucedió con el ex campeón mundial de peso mediano del CMB Sergio Maravilla Martínez, con la diferencia de que este sí había hecho sus primeras 17 peleas en suelo argentino.

17 son precisamente las victorias que acumula El Terrible, como es apodado en el mundo del boxeo, en un récord profesional que se completa con un empate y una derrota. Todos sus combates anteriores los realizó en suelo español y fueron los dos nocauts que consiguió el año pasado, ante Oliver Quintana Sánchez y Johan Nova, lo que lo catapultó a su primera oportunidad en los Estados Unidos.

Esa experiencia fundacional será nada menos que en Las Vegas, como parte de una cartelera que tiene expectantes a los fanáticos del boxeo alrededor del mundo y con la posibilidad de dar un batacazo ante el invicto mexicano Isaac Romero en la división de peso súper welter, en la que espera seguir escalando posiciones para aspirar a peleas de campeonato en suelo estadounidense.

Será la primera presentación en Estados Unidos para el argentino Ismael Flores.

¿Quién es Ismael Flores?

El Terrible comenzó a boxear a los 14 años y se radicó definitivamente en España, más precisamente en Barcelona, en 2020. Fue al año siguiente que dio inicio a su carrera profesional con una victoria por nocaut en el tercer round sobre Alberto Martín en Badía del Valles. Ese año del estreno realizó otras dos peleas de las que también salió victorioso y se ha mantenido muy activo hasta la fecha, con récord de presentaciones en 2022, haciendo seis combates, y habiendo peleado por lo menos dos veces al año desde entonces. Su única derrota la sufrió en 2023, cayendo en decisión unánime ante Jorge Fortea en Madrid.

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Recibió su apodo del entrenador, también argentino, Ángel Ramírez y se abrió terreno con un gran poder de nocaut, algo que queda demostrado en un récord que marca que 12 de sus 17 victorias llegaron por la vía del nocaut. La oportunidad de pelear en Estados Unidos le llegó sobre la fecha del evento y en ese sentido confesó recientemente que le hubiese gustado tener mayor tiempo de preparación para la que sin dudas será la presentación más importante de su carrera. Así y todo, se dijo confiado de que podrá hacer un buen papel para generarse nuevas oportunidades en las carteleras de élite.

¿A qué hora se puede ver Ismael Flores vs. Isaac Lucero?

La transmisión de la cartelera que se celebrará en la T-Mobile Arena de Las Vegas comenzará a las 21.00 en hora de Argentina y podrá seguirse a través de la plataforma de Disney+.

Data clave

El misionero Ismael Flores enfrentará al invicto Isaac Romero este sábado en Las Vegas .

enfrentará al invicto este sábado en . El Terrible registra 17 victorias , 12 nocauts , un empate y una derrota profesional.

registra , , un empate y una derrota profesional. La transmisión del evento inicia a las 21:00 a través de la plataforma Disney+.