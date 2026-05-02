Naoya Inoue consumó una victoria histórica ante Nakatani: millones de dólares y un anillo de diamantes

El Tokio Dome recibió este sábado el combate más importante en la historia del boxeo japonés, con el cara a cara entre Naoya Inoue, campeón mundial indiscutible de peso súper gallo y considerado por una amplia mayoría de especialistas como el mejor libra por libra del mundo, y Junto Nakatani, quien decidió subir a una nueva división tras coronarse campeón del mundo como mosca, súper mosca y gallo.

La capacidad para 55 mil espectadores del recinto que recibió el combate se vio colmada, pero también se generó una atención sin precedentes hacia el deporte asiático a nivel internacional. Tal es así que además de la bolsa multimillonaria que se repartieron ambos peleadores, que llegaron con un récord invicto idéntico de 32 victorias, sin empates, el Consejo Mundial de Boxeo decidió premiar al ganador con una pieza de joyería excepcional: un anillo de diamantes y oro rosa valuado en 100 mil dólares.

EPIC RING WALK ‼️



Naoya Inoue's incredible entrance for the Junto Nakatani fight 🔥 pic.twitter.com/SJ7nMq3m8E — Ring Magazine (@ringmagazine) May 2, 2026

Naoya Inoue tomó la iniciativa desde el primer asalto, donde ambos peleadores se estudiaron pero fue El Monstruo el que conectó los mejores golpes de poder. En la misma tónica se desarrolló la totalidad de la primera mitad del combate, en la que el campeón mundial indiscutible marcó diferencias importantes para las tarjetas.

Nakatani intentó cambiar la estrategia para que el combate no se le escape demasiado rápido, pero recibió en el séptimo round la primera mano de Inoue que evidenció sentir, un derechazo que entró directo al rostro y le hizo rebotar la cabeza.

Curiosamente, los dos siguientes fueron los mejores asaltos del retador, que evidenció fisuras defensivas en El Monstruo y conectó buenas combinaciones de poder. En el décimo terminó de morir el respeto y se encendió el Tokio Dome. Ambos peleadores dejaron de lado la estrategia y se cruzaron al golpe por golpe. Tal fue el cuerpo a cuerpo que Nakatani sufrió un cabezazo involuntario de Inoue que le provocó un corte sobre la ceja que dio mayor dramatismo a la definición.

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En los dos rounds finales volvió a crecer Inoue, que recuperó poder y martilló con dos uppercuts pulidos. Nakatani temió por su herida y los golpes que ingresaban de manera directa al rostro, lo que le quitó iniciativa. El Monstruo buscó el nocaut durante un minuto final que fue acompañado de la ovación del público como reconocimiento a ambos peleadores, pero el retador resistió hasta la campana que indicó que todo se decidiría en las tarjetas, que dieron a Naoya Inoue como ganador de manera unánime, con puntuación de 116-112, 115-113 y 116-112.

Una imagen que lo dice TODO.



📺 #InoueNakatani, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/r5Q95udwdP — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) May 2, 2026

¿Cuántos millones ganaron Inoue y Nakatani por subir al ring?

Aunque la bolsa de la pelea no se dio a conocer de manera oficial, se estima que Naoya Inoue embolsará entre 25 y 30 millones de dólares incluyendo los porcentajes de pay per view y patrocinios, ganancia histórica para un boxeador. También para Junto Nakatani fue la pelea más redituable de su carrera, porque se estimó que ganará alrededor de 5 millones de dólares en total.

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