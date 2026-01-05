Los resultados de los argentinos en la Etapa 2 del Rally Dakar 2026: David Zille y Benjamín Pascual mantienen el liderazgo

La edición 2026 del Rally Dakar continúa a paso firme en Arabia Saudita y este lunes los pilotos volvieron a subir a sus vehículos para disputar la Etapa 2. Desde Yanbu hasta Al-Ula, se corrió esta nueva jornada que encuentra a dos argentinos en lo más alto de sus categorías.

David Zille, con Sebastian Cesana, fue cuarto en esta etapa de la categoría Challenger, pero se mantiene en lo más alto en la general. Sin embargo, Bruno Jacomy, acompañando al chileno Lucas del Río, se impuso en este parcial para mantenerse entre los protagonistas.

En Mission 1000, Benjamín Pascual confirmó su dominio inicial en la competencia al vencer nuevamente en esta segunda etapa, manteniendo así su liderazgo en la general de la categoría.

Resultados tras Etapa 2 del Rally Dakar

MOTOS – RALLY GP: 6° Luciano Benavides – 50° Santiago Rostan – 55° Leonardo Cola

CHALLENGER: 1° David Zille – 3° Bruno Jacomy – 6° Nicolás Cavigliasso – 7° Augusto Sanz – 15° Pablo Copetti- 17° Kevin Benavides – 29° Fernando Acosta

SSV: 10° Manuel Andújar – 27° Jeremías González Ferioli

MISION 1000 – 1° Benjamín Pascual

Los argentinos que disputan el Rally Dakar 2026

Luciano Benavides (Motos) Leonardo Cola (Motos) Santiago Rostán (Motos) Nicolás Cavigliasso (Autos/Challenger) Valentina Pertegarini (Autos/Challenger, navegante de Nico Cavigliasso) Augusto Sanz (Autos/Challenger, navegante de Puck Klaassen) David Zille (Autos/Challenger) Sebastian Cesana (Autos/Challenger, navegante de David Zille) Fernando Acosta (Autos/Challenger, navegante de Oscar Ral) Kevin Benavides (Autos/Challenger) Lisandro Sisterna (Autos/Challenger, navegante de Kevin Benavides) Bruno Jacomy (Autos/Challenger, navegante de Lucas del Río) Pablo Copetti (Autos/Challenger) Manuel Andújar (SSV) Andrés Frini (SSV, navegante de Manuel Andújar) Jeremías González Ferioli (SSV) Gonzalo Rinaldi (SSV, navegante de Jeremías González Ferioli) Gastón Mattarucco (Classic, navegante de Javier Vélez) Benjamín Pascual (Mission 1000)

El Rally Dakar 2026 se disputa del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita, con casi 5000 km de tramo cronometrado y 8000 km al completo con los enlaces. La competencia comenzará y finalizará en Yanbu, con pasos por Alula, Hail, Riyadh, Wadi Ad-Dawasir, Bisha y Al-Henakiyah.

Dónde ver el Dakar 2026

Para los fanáticos que quieran seguir la carrera desde Argentina, habrá que ajustar el reloj, ya que la actividad suele comenzar entre la 01:00 y las 03:30 de la madrugada. La transmisión estará a cargo de América TV y las señales de ESPN. Además, se podrá seguir a través de Disney+ Premium con un resumen diario.

El recorrido, día por día

Sábado 3/1: Prólogo en Yanbu (23 km).

Domingo 4/1: Etapa 1 (Yanbu a Yanbu).

Lunes 5/1: Etapa 2 (Yanbu a Al-Ula).

Martes 6/1: Etapa 3 (Al-Ula a Al-Ula).

Miércoles 7/1: Etapa 4 (Maratón Parte 1).

Jueves 8/1: Etapa 5 (Maratón Parte 2 hasta Hail).

Viernes 9/1: Etapa 6 (Hail a Riad).

Sábado 10/1: Día de Descanso en Riad.

Domingo 11/1: Etapa 7 (Riad a Wadi ad-Dawasir).

Lunes 12/1: Etapa 8 (Wadi ad-Dawasir). Salida en masa.

Martes 13/1: Etapa 9 (Maratón Parte 1).

Miércoles 14/1: Etapa 10 (Maratón Parte 2 en Bisha).

Jueves 15/1: Etapa 11 (Bisha a Al-Henakiyah).

Viernes 16/1: Etapa 12 (Al-Henakiyah a Yanbu).

Sábado 17/1: Etapa 13 y Podio final en Yanbu.

