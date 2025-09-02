Un campeón mundial que noqueó a Pacquiao y perdió con Mayweather reveló por qué nunca aceptó pelear contra Canelo Álvarez

Entre el retiro de Julio César Chávez en 2005 y el ascenso de Saúl El Canelo Álvarez, cuyo debut profesional se produjo ese mismo año, hacia la élite, los fanáticos del boxeo en México vibraron con un ídolo popular que pudo no haber tenido las capacidades técnicas de estos dos, pero que cumplió al pie de la letra con el mandamiento azteca de siempre ir al frente, a jugarse el cuerpo sin importar quién estuviera en frente.

Juan Manuel Márquez no solo se coronó campeón mundial en cuatro divisiones de peso diferentes sino que además protagonizó algunos de los duelos más emblemáticos de los últimos 25 años, como la saga de cuatro combates ante Manny Pacquiao que definió con un tan brutal como icónico nocaut en el sexto asalto en 2012; o sus victorias ante Marco Antonio Barrera, Joel Casamayor y Juan Díaz.

En su misión de plantarle batalla a todos y cada uno de los mejores peleadores de su tiempo, Dinamita también enfrentó a Floyd Mayweather, uno de los mejores libra por libra de la historia. Fue en septiembre de 2009, siendo derrotado por decisión unánime en Las Vegas.

Juan Manuel Márquez se retiró en mayo de 2014, reponiéndose de la derrota que había sufrido el año anterior ante Timothy Bradley con una victoria por decisión unánime sobre Mike Alvarado. Para ese entonces, Canelo Álvarez ya se había coronado campeón mundial de peso súper welter, había sufrido la primera derrota de su carrera ante Mayweather y estaba listo para asaltar la división de peso mediano, en la que reinó hasta 2019.

El nocaut de Márquez a Pacquiao en 2012 es el más icónico en la historia del boxeo mexicano.

Previo al duelo que enfrentará al tapatío ante Terence Crawford en Las Vegas, poniendo en juego su campeonato mundial indiscutible de peso súper mediano en el que ya tiene la etiqueta de “Combate del Año”, Márquez reveló por qué nunca dio lugar a un combate ante Canelo en tiempos en que ambos convivieron como campeones en actualidad.

“Qué hubiese pasado si le hubiese ganado. Hubieran dicho ‘es que (Canelo) está creciendo, está aprendiendo’ que ‘Márquez tiene mucha experiencia’ y creo que en ese sentido fueron varios aspectos los que me hicieron pasar. A veces a uno lo quieren poner como escalón para otro peleador y no no me presto para eso”, dijo recordando el desafío que Saúl Álvarez le lanzó después de vencer a Matthew Hatton en 2011.

Entre otro de esos aspectos, Dinamita explicó: “Fue por la diferencia de peso, fue porque él era peso súper welter y yo estaba peleando en peso ligero. Y él dijo, ‘sube a welter y yo bajo a welter’, y le dije ‘yo no puedo subir a welter’, yo no quiero cometer el error que cometí con Floyd Mayweather”.

El nombre de Canelo no sedujo a Márquez

Según Márquez, el ascendente Canelo Álvarez no significó para él un desafío tan importante como los que estaba buscando por aquel entonces enfrentando a los mejores de la época.

“Después tuve que subir de divisiones, pero lógicamente ya con un experto en la materia, con un preparador físico que se dedica a esos trabajos, a subir bien, a subir fuerte, y me dediqué a lo que eran mis rivales, a los que yo quería pelear: Barrera, Pacquiao, entonces creo que en ese sentido no tuvimos miedo, simplemente estamos diciendo que en el boxeo existen divisiones y si mi cuerpo no me pedía subir de peso, para qué lo iba a hacer“, le dijo a ProBox Tv.

Y agregó: “Yo subía conforme a los retos que tenía, un reto para mí muy importante fue Barrera, Juan Díaz, fue Casamayor y por supuesto mi archirrival Manny Pacquiao, y creo que en ese sentido fue que yo me decidí por ese tipo de rivales. Sí hay que recordar que en ese tiempo Manny Pacquiao era el mejor libra por libra y ese era mi reto, pelear siempre con el mejor”.