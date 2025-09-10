Mike Tyson, Pacquiao y Julio César Chávez dieron su veredicto sobre la pelea del año ente Canelo Álvarez y Terence Crawford: “No me gusta”

Solo faltan tres días para que Saúl El Canelo Álvarez exponga su campeonato mundial indiscutible de peso súper mediano ante el invicto Terence Crawford, también indiscutible en las divisiones de peso súper ligero y welter; en el que desde que se confirmó fue catalogado como el mejor combate del año, a realizarse en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Tanta expectativa genera la velada que se desarrollará este sábado 13 de septiembre y que contará con transmisión exclusiva de Netflix para el mundo entero que algunas de las leyendas más importantes del boxeo se expresaron al respecto, con diferentes tipos de opiniones y pronósticos.

Para Julio César Chávez, considerado por una amplia mayoría como el mejor boxeador mexicano de la historia, su compatriota no solo estará obligado a ganar sino incluso a noquear por haberse pactado la pelea en su peso natural, siendo Crawford un peleador que se ha destacado en categorías más chicas.

“Con todo respeto, si no noquea a Crawford entonces a quién va a noquear”, planteó El César ante un grupo de medios mexicanos. Su expresión está relacionad al hecho de que el multicampeón tapatío no ha podido imponerse por la vía del nocaut en ninguna de sus últimas seis presentaciones con victoria.

Canelo y Crawford tuvieron el martes su primer careo en Las Vegas. (Foto de Getty).

Manny Pacquiao, quien volvió a pelear en julio con 46 años, se inclinó por Canelo al decir que la diferencia de tamaño “no será fácil para Crawford” y que en ese sentido el multicampeón tapatío “cuenta con una gran ventaja” en ese sentido. Finalmente, reafirmó su favoritismo al grito de “viva México”.

Quien no se mostró demasiado entusiasmado con El Combate del Año fue Mike Tyson, legendario excampeón mundial de los pesos pesados. “No me gusta, es demasiada diferencia de peso”, manifestó como sentencia. Y explicó: “Crawford tuvo problemas con Madrimov, un tipo grande y torpe. No debería haber peleado con él (Canelo)”.

¿Cuánto ganará Canelo Álvarez por su pelea ante Terence Crawford?

Se estima que Saúl El Canelo Álvarez cobrará una bolsa de 150 millones de dólares solo por subir al ring para hacer frente a Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Si se tiene en cuenta que embolsó 100 millones por pelear hace un par de meses ante un nombre menor para la industria como William Scull, esa cifra no suena para nada descabellada ahora que hará frente a otro de los mejores libra por libra de la actualidad.

El contrato total de Canelo con Riyadh Season, vinculada al jeque saudí Turki Alalshikh, es de 400 millones de dólares por cinco peleas. Tras pelear con Crawford, le quedarán otras tres por cumplir antes de garantizar ese monto.