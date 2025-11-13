Es tendencia:
Perdió con Floyd Mayweather, no pudo ganar a su regreso del retiro, pero se proclamó como el mejor en la historia del boxeo: “No quiero presumir”

El filipino, que con 46 años salió del retiro, sacó a relucir un logró personal que ningún otro pudo igualar.

Por Juan Ignacio Portiglia

El filipino se coronó campeón mundial en ocho divisiones diferentes.
Incluso cuando le ha tocado sufrir tropiezos importantes a lo largo de su carrera, como la derrota ante Floyd Mayweather el 2 de mayo de 2015 en el MGM Grand Garden Arena que definió en favor del estadounidense una gran rivalidad mediática que involucró además a dos históricas cadenas (Showtime y HBO), llevándolo a perder el título mundial de peso welter de la OMB; Manny Pacquiao ha hecho sobrados méritos para ser una auténtica leyenda del boxeo.

Es, por ejemplo, el único boxeador que logró coronarse campeón mundial en ocho divisiones de peso diferentes y se animó a volver recientemente del retiro con 46 años, nada menos que en un combate de título mundial ante Mario Barios, en julio, que terminó con empate en fallo dividido de los jueces.

Fueron las ocho derrotas que sufrió a lo largo de su carrera, tres de ellas por nocaut y algunas inesperadas como ante Jeff Horn en 2017, lo que lo apartó de ser considerado por muchos fanáticos y especialistas entre los mejores boxeadores de todos los tiempos. Pero mientras se especula con la posibilidad de un combate revancha ante Mayweather para 2026, él mismo se proclamó el más grande de la historia.

“No quiero presumir, pero soy yo. Puedo decirlo”, manifestó en diálogo con World Star poniéndose por encima de los nombres que más se repiten en ese debate: Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, Julio César Chávez y el propio Floyd Mayweather.

Manny Pacquiao volvió del retiro con 46 años, en julio de este año. (Getty).

“Conseguir un título en ocho divisiones de peso diferentes no es nada fácil, al contrario. Es el logro más complicado del boxeo”, dijo para justificarse el boxeador filipino que lejos de asumirse retirado está buscando cerrar un próximo combate de título mundial.

Poco antes de dar lugar a su regreso del retiro enfrentando a Mario Barrios, Manny Pacquiao había postulado al japonés Naoya Inoue como su sucesor. “Tiene velocidad, potencia y movimiento. Me gusta porque se mueve rapidísimo y nunca se queda en una esquina. Eso es un boxeador. Tiene todo lo que se necesita de un peleador en el boxeo“, dijo sobre el campeón mundial indiscutible de peso gallo.

Y agregó: “Estudio boxeo. Lo veo como una ciencia. Para ser campeón mundial o pelear como campeón en múltiples divisiones debes ser capaz de estar siempre en movimiento. No es fácil para un oponente pelear con un estilo como ese, donde el peleador siempre está en movimiento: a todas partes, a todas las esquinas y de lado a lado”.

En síntesis

  • Manny Pacquiao es el único boxeador campeón mundial en ocho divisiones de peso distintas.
  • Pacquiao perdió el título welter OMB ante Floyd Mayweather el 2 de mayo de 2015.
  • La leyenda filipina de 46 años regresó en julio en un combate por título mundial ante Mario Barrios.
