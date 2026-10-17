Dónde ver EN VIVO Brentford vs. Liverpool por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Brentford y Liverpool se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Brentford Community Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brentford recibe a Liverpool este sábado 17 de octubre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Brentford se metió entre los primeros cuatro de la Premier League y quiere confirmar que no es casualidad. Liverpool, en cambio, llega golpeado después de una goleada que lo dejó lejos de los puestos de arriba.

Para el local es una chance concreta de meter presión en la tabla alta, algo que no suele pasarle. Para Liverpool, es la oportunidad de frenar una mala racha antes de que se complique más la cosa.

La actualidad de ambos equipos

Brentford llega entero anímicamente: viene de empatar 2-2 de visitante ante Aston Villa, pero antes había goleado 3-0 a Chelsea y empatado con Bournemouth. Con 10 puntos en 6 partidos, el equipo está cuarto, un lugar que pocos le pronosticaban a esta altura del campeonato.

Liverpool, en cambio, no encuentra el funcionamiento. Cayó 0-3 de local frente a Manchester City en su último compromiso, luego de un empate sin goles ante Fulham y un triunfo ajustado sobre Bournemouth. Con 9 unidades está noveno, una posición que lo obliga a reaccionar si no quiere seguir perdiendo terreno.

El historial entre Brentford y Liverpool

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Liverpool, que ganó 10 de los 20 cruces frente a 5 de Brentford, con 5 empates y una diferencia de goles amplia (38 contra 27). Sin embargo, el duelo más reciente terminó 1-1, y en el anterior Brentford había ganado 3-2 como local, señal de que la distancia se achicó en los últimos encuentros.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Liverpool vs. Brentford 1-1 Premier League 25/10/2025 Brentford vs. Liverpool 3-2 Premier League 18/01/2025 Brentford vs. Liverpool 0-2 Premier League 25/08/2024 Liverpool vs. Brentford 2-0 Premier League 17/02/2024 Brentford vs. Liverpool 1-4 Premier League 12/11/2023 Liverpool vs. Brentford 3-0 Premier League 06/05/2023 Liverpool vs. Brentford 1-0 Premier League 02/01/2023 Brentford vs. Liverpool 3-1 Premier League 16/01/2022 Liverpool vs. Brentford 3-0 Premier League 25/09/2021 Brentford vs. Liverpool 3-3 Premier League

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Horario del partido

Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC

Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC Costa Rica: TDMAX, FOX Costa Rica

TDMAX, FOX Costa Rica Guatemala: FOX Guatemala

FOX Guatemala Panamá: FOX Panama

FOX Panama El Salvador: FOX El Salvador

FOX El Salvador Honduras: FOX Honduras

FOX Honduras España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Chelsea — sábado 17 de octubre, 08:30 hs

Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 11:00 hs

Fulham vs. Hull — sábado 17 de octubre, 11:00 hs

Newcastle vs. Aston Villa — sábado 17 de octubre, 13:30 hs

Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis