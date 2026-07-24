Garnacho explicó por qué eligió Aston Villa y la persona clave en su decisión: “Me dio la confianza”

El extremo se reunirá con Dibu Martínez y Emiliano Buendía, sus compatriotas argentinos en el club inglés.

Alejandro Garnacho se convirtió en flamante refuerzo del Aston Villa para una temporada más que importante para el vigente campeón de Europa League, ya que volverá a competir en la Champions. El extremo argentino llegó a préstamo, con una cláusula de compra que podría ser obligatoria en caso de cumplirse ciertos objetivos.

En cualquier caso, se trata de un paso clave en la carrera del Bichito, que a sus 22 años recién cumplidos, busca convertirse en el futbolista que prometía ser cuando debutó en Manchester United, allá por 2022, pero que no terminó por demostrarlo en los Red Devils ni en Chelsea.

Aston Villa contrató a Garnacho en un préstamo con obligación de compra. (Getty)

Justamente, explicando el motivo de su llegada a Aston Villa, Garnacho resumió todo en una palabra: confianza. Y en una persona: Unai Emery. Los dos factores fundamentales para su llegada al club de Birmingham.

“Estoy contento de estar acá, es un club que está creciendo muy rápido y yo estaba buscando un club en el que recuperar la confianza y tratar de ser ese jugador que fui en mis primeros años en Manchester United“, admitió Garnacho en diálogo con VillaTV.

“Hablé con el entrenador, hablé con Unai [Emery], antes de venir aquí y él me dio su confianza. Por él estoy aquí“, reconoció. “Vi la Europa League y ahora jugamos Champions, es importante ser parte de esto, quiero ayudar al equipo. Estoy contento, creo que podemos lograr algo importante”, completó.

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Garnacho reconoció que necesitaba un lugar donde recuperar su confianza. (Getty)

Los números de Garnacho en Chelsea

Garnacho se despide de Londres luego de una temporada repleta de altibajos y en la que no llegó a cumplir las expectativas. Llegó procedente de Manchester United por una cifra cercana a los 46 millones de euros y nunca terminó de consolidarse como titular. En total, disputó 43 partidos, 22 de ellos desde el arranque, en los que convirtió ocho goles y repartió cuatro asistencias.

Síntesis

Alejandro Garnacho fichó por el Aston Villa a préstamo con posible compra obligatoria.

fichó por el a préstamo con posible compra obligatoria. Unai Emery fue el factor principal para fichar al jugador de 22 años .

fue el factor principal para fichar al jugador de . Aston Villa jugará la Champions League como vigente campeón de la Europa League.