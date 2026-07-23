El Presidente de un club de la Premier League anunció 3 fichajes y anticipó 11 refuerzos más vía redes sociales

La Premier League iniciará dentro de un mes, por lo que los equipos todavía tienen tiempo de cerrar sus fichajes. En ese contexto, el recientemente ascendido Hull City tendrá la típica renovación de plantel de los clubes que suben desde el Championship, aunque a su Presidente, Acun Ilıcalı, no le cayeron bien los rumores de mercado.

Es por ello que lanzó un comunicado en sus redes sociales, donde reveló los tres fichajes ya confirmados del club y anticipó que se vendrán al menos otros 11 refuerzos, de los cuales dejó algunas pistas.

Hull City ganó el play-off para ascender a la Premier League. (Getty)

“Querida familia del Hull City, hemos estado leyendo docenas de rumores falsos de traspasos en muchos lugares. Nos perturban las afirmaciones de que hemos sido rechazados y el uso del nombre de nuestro club para ganar atención“, señaló Acun Ilıcalı en su cuenta oficial de X.

“Hemos estado trabajando intensivamente durante dos meses y creo que construiremos un equipo del que todos estaremos orgullosos. Para prevenir especulaciones falsas y darles más información, les dejo nuestra situación más reciente de traspasos, que incluye algunas pistas“, completó antes de dar a conocer tres fichajes confirmados y otros 11 futbolistas con los que están en negociaciones.

Jack Butland, arquero de 33 años con pasado en clubes como Stoke City, Crystal Palace o Manchester United es uno de ellos. Matt Targett, defensor de 30 años, con comprobada experiencia en la Premier League tras pasos por Aston Villa y Newcastle. Oscar Zambrano. el ecuatoriano que en 2024 ya vistió los colores del club y venía de un paso en el Maribor de Eslovenia.

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Jack Butland, uno de los nombres que reforzarán al Hull City. (Getty)

A eso se le suman once nombres anónimos, pero de las cuales dio a conocer las nacionalidades y el progreso en la negociación: un japonés al 99% y otro al 60%, un griego y un sueco, ambos al 90%, un australiano, un portugués y un croata al 80%, un senegalés, un jamaiquino, un francés y un turco-alemán al 70%.

Dear Hull City family,



We are reading dozens of false transfer rumors in many places.

We are disturbed by the claims that we have been rejected and by the use of our club's name to gain attention. We have been working intensively for two months. I believe we will build a team… — Acun Ilıcalı (@acunilicali) July 23, 2026

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