Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nico Paz vinculados con un traspaso a Real Madrid a meses del Mundial 2026

No han pasado ni 48 horas desde que la ventana de pases del fútbol europeo cerró, y el Real Madrid no incorporó ninguna nueva cara al plantel con el que Álvaro Arbeloa completará la segunda mitad de la temporada. A pesar de la irregularidad que muestra el merengue en la campaña.

Sin embargo, pensando en lo que será la ventana de pases posterior al Mundial 2026, el Real Madrid tiene varios nombres en carpeta y, de acuerdo a un reporte del periodista especializado en el mercado del merengue, Mario Cortegana de The Atheltic, hay tres jugadores argentinos resaltados: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nico Paz.

Enzo Fernández, de los tres, es el más difícil de cerrar. (Getty)

Las realidades de los jugadores son muy diferentes, y también el interés del gigante español por ellos. Cortegana explica que “Hay gran admiración por Vitinha y Enzo Fernández“, y que ellos son los dos jugadores que tienen prioridad para el Madrid. Pero ninguno de los dos es realista: “esos jugadores son considerados casi como imposibles de fichar desde un punto de vista financiero“, destaca.

Detallando un poco más sobre la realidad de Enzo, comenta: “A Enzo puede que le agrade la idea de jugar para el Madrid algún día, pero tiene contrato hasta 2032 y el Chelsea no quiere venderlo“. Una vez cerrado ese tema, y a sabiendas que cualquier tipo de negociación con Chelsea es dificilísima de materializar, el siguiente nombre en carpeta es el de Alexis Mac Allister.

A Alexis, en su momento, lo pidió Ancelotti. (Getty)

“Alexis Mac Allister es un jugador por el que Ancelotti pidió en su día, pero que hoy está en Liverpool. Nunca se exploró la posibilidad con seriedad, pero el Madrid recibió un feedback positivo del entorno del jugador”, reporta Cortegana. “Alexis es un jugador que gusta en el club y tiene contrato con Liverpool hasta 2028, por lo que un traspaso podría ser viable, si el Real Madrid decide acelerar por él“, agrega.

Finalmente, la situación de Nico Paz está mucho más de cara, ya que Real Madrid tiene la prioridad para repatriarlo en caso de querer hacerlo. Y eso le da una ventaja adicional, ya que el resto de los grandes clubes europeos se lo piensan dos veces antes de perder tiempo evaluando su fichaje, ya que deben pelear en desventaja contra el merengue.

Real Madrid tiene una opción preferencial si quiere repatriar a Nico Paz. (Getty)

“El otro nombre que sobresale es el de Nico Paz, quien puede volver este mismo verano. La idea del club es que eso suceda, ya que no hay otros clubes fuertes buscándolo, ya que saben que el Madrid tiene la ventaja en cualquier negociación“, señala el reporte de The Athletic.

Son entonces tres nombres de jugadores que, indudablemente, formarán parte de la lista de convocados de Lionel Scaloni para la Selección Argentina de cara al Mundial 2026. A la vuelta de la competición, uno de ellos podría vestir de blanco en lo que sería un enorme salto en sus respectivas carreras.

En síntesis

El Real Madrid cerró el mercado de fichajes de invierno sin incorporar nuevos jugadores al plantel.

cerró el mercado de fichajes de invierno sin incorporar nuevos jugadores al plantel. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister son prioridades argentinas para el mercado post-Mundial 2026.

y son prioridades argentinas para el mercado post-Mundial 2026. El club planea repatriar a Nico Paz este próximo verano gracias a su opción preferencial.

