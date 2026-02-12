Es tendencia:
Mariano Closs reveló quién es el jugador “más extraordinario” de la Selección Argentina: “Sacando a Messi, es el más completo”

El periodista se rindió a los pies de uno de los jugadores argentinos de mejor presente en Europa.

Por Joaquín Alis

A falta de menos de cuatro meses para el Mundial 2026, la actualidad de los jugadores de la Selección Argentina en sus clubes comienza a tomar relevancia. Para Mariano Closs, sin contar a Lionel Messi, no hay ningún jugador albiceleste con mejor actualidad que Enzo Fernández.

Esto es una opinión mía. Después de haberlo visto en cancha en el Mundial de Clubes, en mi gusto personal, Enzo Fernández es el mejor jugador que tenemos“, aseguró el conductor en ESPN F12, que narró varios partidos de Chelsea en Estados Unidos.

Y continuó: “Sacando a Messi, que es otra cosa y otro deporte, Enzo es lo más extraordinario y completo que vi de los nuestros, los argentinos“.

La temporada de Enzo Fernández

Enzo Fernández está atravesando una temporada brillante en Chelsea, con un importantísimo aporte goleador y siendo clave en la estructura de Enzo Maresca (hasta su salida) y luego Liam Rosenior. En 38 partidos, suma 11 anotaciones y 4 asistencias.

Preocupación en la Selección por la actualidad de los argentinos

En ESPN F12, el periodista Esteban Edul aseguró que el nivel individual de varios futbolistas en sus clubes genera una “preocupación bastante importante” en el cuerpo técnico de la Selección Argentina. “Ven que cada jugador está muy por debajo de lo que puede dar“, agregó.

“Ni el Dibu Martínez en su equipo, ni Rulli en su equipo están en su momento top. Porque los equipos ni ellos… Ni Molina ni Montiel. No hay un segundo lateral por izquierda después de Tagliafico. Liverpool y Mac Allister tampoco están como el año pasado”, ejemplificó.

DATOS CLAVE

  • Enzo Fernández es el mejor jugador argentino exceptuando a Messi según Mariano Closs.
  • El volante del Chelsea suma 11 goles y 4 asistencias en 38 partidos disputados.
  • Mariano Closs calificó a Enzo Fernández como el futbolista más extraordinario y completo actual.
