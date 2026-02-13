Tras sufrir una multa de 6 millones, el Aston Villa de Dibu Martínez volvería a ser sancionado por UEFA

Si bien a nivel deportivo están haciendo las cosas bien, la situación del Aston Villa a nivel financiero no es la mejor. El club inglés ya recibió una multa de 6 millones de euros por violar el límite de gasto impuesto por UEFA, y según indican en Inglaterra, volvería a suceder.

“El Aston Villa recibirá el impacto de una dura multa por romper las reglas financieras de UEFA por segundo año consecutivo“, destaca el periodista Martyn Ziegler en su artículo para The Times. “Se entiende que el club violó la regla UEFA sobre el costo de su plantel, que impone penalidades financieras si el club gasta más de un 70% de sus ganancias en salarios, transferencias y agentes“.

Aston Villa superó los límites permitidos por UEFA en cuanto a los gastos del plantel. (Getty)

Para trazar un paralelismo con otros deportes, sería como el “luxury tax” que existe en la NBA, y el Aston Villa recibió una multa de 6 millones de euros en julio por superar el límite del 2024, que estaba en el 80% en aquel momento y fue reducido a un 70% para el 2025, porcentaje con el que tampoco habrían sido capaces de cumplir en el curso pasado.

Pero el problema para el conjunto que tiene en Dibu Martínez a uno de sus capitanes y referentes no termina allí. El Aston Villa sería reincidente y la pena financiera sería mayor a los seis millones que ya recibió en la primera multa. El artículo también señala que, por el mismo motivo, podrían enfrentar sanciones más severas, como ser excluidos de competiciones europeas.

La respuesta del Aston Villa: baja en los ingresos

El reporte de The Times también indica que desde el Aston Villa están al tanto de la situación, y que si bien el club cumplió con las reglas de sustentabilidad de la Premier League, la situación con UEFA es más delicada. Señalan que han sufrido una importante caída en sus ingresos tras disputar Champions League la temporada pasada y estar jugando Europa League en el presente curso.

Aston Villa no atraviesa su mejor momento financiero. (Getty)

De momento, esa es la situación que atraviesa el club de Birmingham, que podría verse obligado a desprenderse de gran parte de su plantel en el próximo mercado en caso de sufrir una nueva multa por parte de UEFA.

