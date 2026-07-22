Jeff Bezos, dispuesto a invertir hasta 6 mil millones de dólares en un club de la Premier League

El dueño de Amazon y cuarto hombre más rico del mundo fue contactado por un consorcio que busca hacerse con una parte minoritaria de uno de los clubes más grandes del mundo.

La Premier League es la liga más importante del mundo fútbol, y por si quedaba alguna duda de la popularidad del deporte, el Mundial 2026 la disipó por completo, incluso en tierras norteamericanas. Y eso parece haber generado interés en las personas más influyentes, y con la mayor riqueza de todo el planeta.

Reporta Sky Sports en Inglaterra que Jeff Bezos, cuarto hombre más rico del mundo y dueño de Amazon, fue contactado para unirse a un consorcio liderado por Amit Bhatia e invertir en Liverpool. Bhatia, parte de una de las familias con mayor capital del mundo y ex propietario del QPR, quiere comprar un 30% del club por más de 6 mil millones de dólares.

Jeff Bezos podría invertir una fortuna en Liverpool. (Getty)

En caso de llevarse a cabo este acuerdo, sería el tercer club en vender una parte por una cifra astronómica, luego de lo hecho por Chelsea al BlueCo. de Todd Boehly y el Manchester United al Grupo INEOS de Sir Jim Ratcliffe.

El club todavía le pertenece al Fenway Sports Group (FSG), que había comprado el total del club hace alrededor de dos décadas por 300 millones de libras esterlinas, en plena crisis financiera del club. Esa inversión ya ha sido ampliamente recuperada, y una parte mucho menor fue vendida a Dynasty Equity, en 2023.

Liverpool ha recuperado su status como un club top mundial en la última década. (Getty)

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FSG ha demostrado no tener problemas en invertir dinero en el club, tanto para mejorar sus instalaciones como para fichar a los mejores jugadores y entrenadores del mundo. Eso, en conjunto con las reglamentaciones de Fair Play Financiero tanto de la Premier League como de UEFA hacen difícil que se pueda invertir más en el club de lo que ya se está haciendo.

No obstante, la vinculación de un hombre como Jeff Bezos con el club también tendría su impacto desde un lugar diferente a lo estrictamente futbolístico, posicionándolo de una forma diferente a nivel marca, tal y como sucede con Real Madrid o el ya mencionado Manchester United.

Importantes inversores, como el Grupo INEOS, ya están en el fútbol. (Getty)

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El acuerdo todavía no fue cerrado, pero se espera que en los próximos meses se avance significativamente hasta esta venta y que finalmente se lleve a cabo en el curso del próximo año, de acuerdo a la mencionada fuente.

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