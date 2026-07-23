No es Pujato: el refugio de Lionel Scaloni y su familia en España

El propio Scaloni reveló que reside en un pueblo de la Serra mallorquina, enamorado de su tranquilidad y del entorno natural que caracteriza la zona.

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, ha elegido Bunyola, un pequeño municipio de la Serra de Tramuntana en Mallorca, como su refugio permanente.

Lejos de las luces de los focos mediáticos, el seleccionador argentino reside en este pueblo de apenas 7.000 habitantes donde disfruta de una vida tranquila junto a su familia, combinando sus responsabilidades internacionales con la privacidad que demanda una figura del fútbol mundial.

De futbolista a técnico: los orígenes en Mallorca

Scaloni llegó a Mallorca en 2008 como futbolista del RCD Mallorca, donde se desempeñó como lateral derecho. Durante su etapa en el conjunto bermellón conoció a Elisa Montero, una mallorquina que se convertiría en su esposa.

Tras colgar los botines en 2015, después de jugar en el Atalanta italiano, el argentino decidió regresar a la isla en lugar de establecerse en su país de origen, consolidando una decisión que marcaría su trayectoria posterior.

Como futbolista, Scaloni disputó el Mundial de Alemania 2006 y la Copa América 2011 con la albiceleste. Su carrera profesional lo llevó por varios clubes europeos antes de asentarse definitivamente en territorio balear, donde encontró más que un hogar: encontró estabilidad para su proyecto personal.

El refugio en la Serra de Tramuntana

El propio Scaloni reveló que reside «en un pueblo» de la Serra mallorquina, enamorado de su tranquilidad y del entorno natural que caracteriza la zona. Bunyola se encuentra a apenas quince minutos en coche de Palma y forma parte de un paisaje cultural protegido por la UNESCO gracias a su ubicación en la Serra de Tramuntana.

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La vivienda habitual del seleccionador destaca por su sencillez y funcionalidad. No se trata de una mansión ostentosa, sino de una residencia que prioriza la comodidad, la luz natural y la vida familiar. Amplios espacios, ventanales con vistas al entorno montañoso y una piscina refuerzan la sensación de refugio privado alejado de las exigencias del fútbol profesional.

Vida familiar en territorio balear

Lionel Scaloni vive en Mallorca con Elisa Montero y sus dos hijos, Ian y Noah. La familia se ha convertido en el eje central de su día a día, y la residencia balear funciona como base operativa cuando la agenda de la Selección Argentina le permite estar presente. Esta estructura explica por qué el técnico se siente tan ligado a la isla más allá de lo profesional.

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Lionel Scaloni, entrenador de Argentina.

La integración en la comunidad local ha sido natural, favorecida por el perfil discreto del entrenador y el respeto a la privacidad que caracteriza a Bunyola. No es solo un lugar de residencia, sino el territorio donde empezó una relación, donde crecieron sus hijos y donde el técnico puede desconectar cuando la presión deportiva lo exige.

El ciclista de la Serra mallorquina

Scaloni es un aficionado declarado al ciclismo y se le ha visto participar en pruebas como la Mallorca 312, en puertos emblemáticos como Deià o Valldemossa que rodean su lugar de residencia. El entorno montañoso de Bunyola no solo le ofrece privacidad, sino también el escenario perfecto para mantener la forma física fuera del terreno de juego.

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La Serra de Tramuntana, una cadena montañosa que recorre el noroeste de la isla, atrae a ciclistas de todo el mundo y representa uno de los grandes atractivos para deportistas que buscan combinar paisaje, naturaleza y desafío físico. Para Scaloni, se convierte en un complemento ideal de su estilo de vida en Bunyola.

Un refugio estratégico para la carrera internacional

Serra de Tramuntana

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La elección de Mallorca como base permanente responde a un perfil de vida equilibrado que el técnico priorizó tras su retiro como futbolista. La isla le ofrece cercanía a Palma para conexiones internacionales, privacidad absoluta en Bunyola y, sobre todo, la proximidad con su familia durante sus frecuentes viajes por compromisos de la selección argentina.

Lionel Sebastián Scaloni nació el 16 de mayo de 1978 en Pujato, provincia de Santa Fe, Argentina. La mayor parte de su carrera profesional como jugador transcurrió en Europa, pasando por Deportivo de La Coruña, Racing de Santander, Lazio, West Ham United, RCD Mallorca y Atalanta. Su decisión de mantener residencia en Mallorca tras el retiro representa una continuidad lógica de su trayectoria personal y deportiva.