Los hinchas de Boca cuestionaron a Rodolfo Arruabarrena por la presencia de un titular: “No es serio”

Por medio de las redes sociales, los fanáticos fueron categóricos con el futbolista de Boca al que Rodolfo Arruabarrena puso de titular.

Boca pegó primero y le ganó a O’Higgins por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, resultado que le sirvió para lo que será la revancha en Chile, el próximo jueves. Pese al gol de Miguel Merentiel, quien marcó el único tanto de la jornada, a los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena les costó poder ampliar la ventaja.

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A pesar de que hubo momentos en los que el Xeneize mostró pasajes de buen fútbol, el rendimiento general del juego no fue el mejor. La impresición se hizo presente y generó muchas molestias entre los hinchas que no dijeron presente en La Bombonera.

Principalmente por lo que ocurrió en la primera mitad, a través de las redes sociales, los fanáticos se quejaron de la presencia de Nicolás Figal, quien tuvo un duelo muy complejo en el mano a mano con el delantero paraguayo Arnaldo Castillo, quien lo complicó muchísimo a la hora de jugar de espaldas al arco defendido por Álvaro Montero.

“El 9 de ellos se está haciendo un festival con Figal. No es serio”, exclamó uno de los tantos hinchas en X, la red social que popularmente es conocida como Twitter. Incluso, hubo otros tantos que cuestionaron al entrenador por colocarlo desde el inicio en lugar de Lautaro Di Lollo, quien está siendo buscado por Deportivo Alavés. Otros, eligieron solicitarle a la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme que busquen un marcador central para que refuerce al plantel.

Nicolás Figal, defensor de Boca en el partido ante O’Higgins. (Getty Images)

Las estadísticas de Nicolás Figal vs. O’Higgins

Goles: 0

Asistencias: 0

Asistencias esperadas (xA): 0.03

Contribuciones defensivas: 4

Entradas (ganadas): 0 (0)

Intercepciones: 1

Despejes: 3

Tiros bloqueados: 0

Recuperaciones: 6

Duelos en el suelo (ganados): 1 (0)

Duelos aéreos (ganados): 4 (1)

Regateado: 1

Pases clave: 1

Centros (acertados): 0 (0)

Pases precisos: 62/72 (86%)

Pases en campo rival (precisión): 18/25 (72%)

Pases en campo propio (precisión): 44/47 (94%)

Pases largos (acertados): 4/9 (44%)

Toques: 78

Regates (completados): 0 (0)

Posesión perdida: 10

Distancia total con el balón: 240.6 metros

Carreras: 27

Carreras progresivas: 2

Progresión total: 166.5 metros

Distancia progresiva con el balón: 39.6 metros

Carrera progresiva más larga: 16.7 metros

Tiros totales: 0

Tiros a puerta: 0

Disparos bloqueados: 0

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Los comentarios de los hinchas de Boca contra Nicolás Figal

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DATOS CLAVES

Miguel Merentiel anotó el único gol del triunfo de Boca sobre O’Higgins.

anotó el único gol del triunfo de Boca sobre O’Higgins. El próximo jueves se jugará la revancha de los 16avos de final en Chile.

se jugará la revancha de los 16avos de final en Chile. Deportivo Alavés está interesado en fichar al defensor Lautaro Di Lollo.