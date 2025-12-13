Lo compararon con Messi, fue el ’10’ de Chelsea y Liverpool y terminó durmiendo en el vestuario mientras su equipo salía campeón

“Messi puede hacer cosas increíbles, pero todo lo que hace Messi, él lo puede hacer mejor“, esas fueron las palabras que salieron de la boca del mismísimo Steven Gerrard allá por 2010, cuando a su Liverpool arribó una de las grandes figuras del fútbol inglés por aquellos tiempos: Joe Cole. Un jugador extraordinario, pero al que las lesiones le pasaron factura.

De hecho, las lesiones lo afectaron tanto que, tal y como admitió en una reciente entrevista, terminó durmiéndose en el vestuario mientras sus compañeros jugaban -y ganaban- una final en Wembley. En la previa de ese partido, Joe luchaba contra una lesión que lo afectaba tanto física como mentalmente.

Joe Cole se había lesionado semanas antes y no llegó al partido.

Cole admitió que previo a esa final de 2009 entre su Chelsea y Newcastle, no había podido dormir, abrumado por una lesión, y terminó saliendo para despejarse. Algo que, la mañana siguiente en Wembley, era bastante evidente. “El utilero, Mick Roberts, se había dado cuenta, me dijo que no me veía bien y que me acueste allí, y me hizo una cama con algunas toallas en el vestuario. Me quedé dormido. Y dormí allí hasta que regresó y me dijo que habíamos ganado la FA Cup“, le confesó Joe Cole al Daily Mail.

Mientras su equipo salía campeón, él dormía en el vestuario.

“Es importante ser honesto y confesar también los errores, no solo contar los buenos momentos. Y estoy muy orgulloso de toda mi carrera, especialmente previo a ello”, reconoció Joe Cole, quien en 2008 había sido elegido como el jugador del año en un Chelsea donde compartía plantel con jugadores de la talla de Didier Drogba, Frank Lampard, John Terry o Michael Ballack, entre otros.

La caída en picada de su carrera

Joe Cole tenía el talento, pero no estuvo ni cerca de llegar a ser Messi. Aun así, ganó tres Premier League en Chelsea, metió uno de los mejores goles en la historia de la Copa del Mundo en Alemania 2006 y fue figura de los Blues hasta su salida en 2010.

Una lesión de rodilla cambió radicalmente su carrera.

Entonces llegó a Liverpool, libre, pero con una lesión de rodilla de la que nunca pudo recuperarse. El rendimiento de Joe Cole ya no fue el mismo y con la emergente figura de otros ingleses como Wayne Rooney o Theo Walcott, Joe Cole ni siquiera fue convocado al Mundial 2010. Apenas un año después se fue del Liverpool al Lille francés, y terminó su carrera saltando de club en club entre Aston Villa, Coventry City y el Tampa Bay Rowdies de la MLS.

