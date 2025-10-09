Steven Gerrard explicó con crudeza por qué la ‘Generación Dorada’ de Inglaterra nunca ganó nada: “Perdedores egoístas”

Steven Gerrard debutó con la Selección de Inglaterra en el año 2000, desde aquel entonces y hasta su retiro de los Tres Leones como capitán en el Mundial 2014, cayendo en Fase de Grupos. El legendario mediocampista del Liverpool jugó 114 partidos y fue parte de lo que se llamó la ‘Generación Dorada’.

Rodeado de nombres como Michael Owen, David Beckham, Frank Lampard, Paul Scholes, Wayne Rooney, Rio Ferdinand, John Terry, Ashley Cole y compañía, se esperaba que dominaran el fútbol europeo. Pero esa generación no fue capaz de darle ni un título a Inglaterra y Gerrard finalmente reveló el motivo por el que eso se dio así.

La ‘Generación Dorada’ de Inglaterra nunca pasó de cuartos de final de un torneo internacional.

Steven Gerrard fue invitado al programa de entrevistas que Rio Ferdinand tiene en su canal de YouTube, y allí se refirió a la mencionada ‘Generación Dorada’ como un grupo de “perdedores egoístas”, y detalló los motivos que los llevaron a fracasar una y otra vez.

Steven Gerrard y por qué la ‘Generación Dorada’ de Inglaterra era un grupo de “perdedores egoístas”

“Tengo una gran frustración cuando miro atrás al seleccionado y es que nunca lo hayamos hecho mejor. Y creo que es una combinación de un montón de cosas, pero una de las principales para mí fue que nunca fuimos un equipo. Éramos un grupo de individuos con talento, y nunca funciona eso“, inició Gerrard al respecto.

“No nos llevábamos bien, había un poco de odio, pero cuando lo miras atrás desde la edad que tengo ahora y habiendo tenido experiencia como entrenador, se nota la inmadurez que había”, continuó el británico, y afirmó: “El problema mayor fue que éramos unos perdedores egoístas.”

“Veo ahora a Carrick y Scholes teniendo un programa juntos como si hubieran sido los mejores de los amigos por 20 años, o Carragher y Gary Neville. Yo ahora soy más cercano a ti de lo que lo fuimos en cualquier momento de nuestra etapa como jugadores. Entonces, ¿Por qué no conectamos cuando teníamos 20, 21, 22, 23? ¿Fue el ego? ¿La rivalidad? ¿Por qué ahora somos lo suficientemente maduros? ¿Por qué nunca conectamos como jugadores?“, expresó.

“Creo que hay una cultura en Inglaterra que nos hizo no conectar, pasamos mucho tiempo en nuestras respectivas habitaciones, nunca hubo algo de amistad ni conexión. En ningún momento nos convertimos en un equipo. Nunca lo disfruté. Odiaba las habitaciones, pasaba 7 horas ahí, no había redes sociales, no había DVD, tenía cinco canales en el televisor. Te ponía algo depresivo.”

“Amaba jugar con Inglaterra, amaba representar a mi país. Me encantaban los entrenamientos. Pero eran 90 minutos al día, y el resto me lo pasaba por mi cuenta en Londres, en el medio de la nada, en una habitación. Me sentía solo, no parte de un equipo, no conectado con mis compañeros.”

Por qué no funcionó el tridente Gerrard-Lampard-Scholes en el medio campo

Los nombres que tenía esa Inglaterra en el centro del campo eran de temer, Gerrard-Lampard-Scholes fueron de los mejores 10 volantes centrales de una era, pero nunca pudieron rendir juntos en Inglaterra.

Lampard, Scholes y Gerrard nunca pudieron terminar de rendir juntos tras el retiro de Beckham. (Getty)

“Siempre se nos comparó a Lampard, Scholes y a mí, y cada uno era el mejor en algo“, destacó Gerrard. “No había nadie con el hambre de gol de Frank; si querías alguien que dominara el partido, Scholes era tu hombre y yo me pondría cabeza a cabeza con cualquier jugador en términos de ser un mediocampista y de lo que yo considero que es ser un mediocampista”, explicó.

“Pero creo que podríamos haber jugado juntos y ser dirigidos mejor tácticamente en ese tiempo para que funcione, porque creo que teníamos la inteligencia futbolística para adaptarnos y hacerlo funcionar“, cerró el ex Liverpool.

Los resultados de la Generación Dorada de Inglaterra

Si tomamos la carrera de Steven Gerrard con Inglaterra, se trató de un seleccionado plagado de estrellas, que no pudo pasar en esos 14 años de los cuartos de final de ninguna competición importante. En los Mundiales 2002 y 2006 llegó a Cuartos de Final (derrotas vs. Brasil y Portugal, respectivamente), mientras que en 2010 lo eliminó Alemania en octavos y en 2014 quedó afuera en Fase de Grupos.

Y, mirando las Eurocopas, en el 2000 no pasó Fase de Grupos, en 2004 volvió a ser eliminada por Portugal en Cuartos de Final, en 2008 directamente no clasificó y, en 2012, Italia los dejó en el camino en Cuartos de Final.

