Por qué no ataja Dibu Martínez hoy en West Ham vs. Aston Villa por la Premier League 2025/26

El arquero argentino no fue convocado para el duelo de su equipo en condición de visitante.

Por Marco D'arcangelo

Dibu Martínez, arquero de Aston Villa.
© Getty ImagesDibu Martínez, arquero de Aston Villa.

En el marco de la fecha 16 de la Premier League, en condición de visitante, Aston Villa se enfrenta a West Ham en el London Stadium con el objetivo de lograr una victoria que le permita quedar como escolta de Arsenal y recortarle tres puntos al líder.

Para este encuentro, el equipo comandado por Unai Emery sufrió una baja sensible, debido a que no podrá contar con su arquero, Emiliano Martínez, sino que bajo los tres palos estará el habitual suplente, el nerlandés Marco Bizot.

El motivo de la ausencia de Dibu Martínez en este encuentro es por la lesión en la espalda que sufrió días atrás contra Brighton, contra quien no pudo jugar tampoco. Para cuidarlo y que llegue en óptimas condiciones a los próximos compromisos, el marplatense no estará en Londres.

Cabe destacar que luego de esa lesión, el arquero argentino regresó en la victoria ante Arsenal por la Premier League, pero luego no pudo estar presente en el triunfo 2 a 1 ante Basilea por la UEFA Europa League, ni en este compromiso frente a West Ham.

Así las cosas, Martínez continuará con la recuperación de su lesión a la espera del próximo duelo de Aston Villa, ya que tendrá una seguidilla de partidos importantes. Primero recibirá a Manchester United, para luego visitar a Chelsea en Stamford Bridge.

West Ham vs. Aston Villa por la Premier League: minuto a minuto y formaciones

Arne Slot se refirió a la posibilidad de que Mo Salah no vuelva a jugar nunca más en Liverpool: “Ningún motivo”

Datos claves

  • Emiliano Martínez estuvo ausente ante el West Ham por una lesión en la espalda.
  • Marco Bizot reemplaza al argentino en el arco del Aston Villa.
  • El arquero apunta a regresar contra Manchester United y Chelsea.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

