Man City vs. Ipswich Town: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 7 de la Premier League

Man City e Ipswich Town se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Etihad Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Man City recibe a Ipswich Town este sábado 17 de octubre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium. El Etihad recibe a un City que no afloja en la cima y a un Ipswich que llegó a flote después de mucho tiempo sufriendo en la máxima categoría.

Para los de Pep Guardiola es una chance de seguir estirando la diferencia en la tabla. Para el Ipswich, en cambio, el objetivo pasa por sumar de a poco y no perder pie en la mitad de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

Man City llega como único puntero con 18 unidades en seis fechas, una campaña que lo muestra sólido en cualquier cancha. El triunfo 3-0 ante Liverpool, lejos de local, confirmó que el funcionamiento está intacto y que el equipo no depende de jugar en el Etihad para imponer condiciones. Antes había goleado 5-3 a Sunderland y superado a Manchester United, una seguidilla que lo deja como el mejor arranque de la liga.

Ipswich Town, en el décimo puesto con 9 puntos, llega con el envión de haber vencido 2-1 a Fulham de local, un resultado que le permitió cortar la irregularidad de las últimas semanas. Antes había caído ante Everton y ganado de visitante frente a Crystal Palace, una campaña de altibajos que lo mantiene en la mitad de la tabla con margen para seguir creciendo.

El historial entre Man City e Ipswich Town

El historial entre ambos tiene 52 capítulos y, contra lo que podría pensarse, la ventaja global es para Ipswich, con 22 triunfos contra 17 de Man City y 13 empates. Sin embargo, los enfrentamientos más recientes cambiaron el tono: el City goleó 6-0 en 2025 y había ganado 4-1 un año antes, dos resultados que marcan una distancia clara respecto de aquella paridad histórica.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 19/01/2025 Ipswich Town vs. Man City 0-6 Premier League 24/08/2024 Man City vs. Ipswich Town 4-1 Premier League 07/05/2001 Ipswich Town vs. Man City 2-1 Premier League 25/11/2000 Man City vs. Ipswich Town 2-3 Premier League 27/10/1999 Man City vs. Ipswich Town 1-0 Championship 26/09/1999 Ipswich Town vs. Man City 2-1 Championship 18/02/1998 Man City vs. Ipswich Town 1-2 Championship 04/10/1997 Ipswich Town vs. Man City 1-0 Championship 22/04/1997 Ipswich Town vs. Man City 1-0 Championship 16/08/1996 Man City vs. Ipswich Town 1-0 Championship

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Horario del partido

Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Chelsea — sábado 17 de octubre, 08:30 hs

Fulham vs. Hull — sábado 17 de octubre, 11:00 hs

Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 11:00 hs

Newcastle vs. Aston Villa — sábado 17 de octubre, 13:30 hs

Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis