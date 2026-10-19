Tottenham vs. Coventry: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 7 de la Premier League

Tottenham recibe a Coventry este lunes 19 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. El Tottenham llega como favorito pero esa etiqueta hoy pesa poco: es el único equipo que todavía no sabe lo que es ganar en esta Premier League. Enfrente aparece un Coventry que viene de meter cuatro goles y que no tiene nada que perder en Londres.
Para los locales el partido es una urgencia más que una formalidad, porque la tabla no miente y la paciencia empieza a agotarse. Coventry, en cambio, llega relajado y con el envión de su mejor resultado en el torneo.
La actualidad de ambos equipos
El Tottenham está último de la Premier League con apenas 3 puntos en 6 fechas, un dato que contrasta con el cartel del equipo. El empate 1-1 ante Manchester United dejó alguna señal de reacción, pero antes había perdido en casa frente al Aston Villa y empatado sin goles con Everton, una seguidilla que explica por qué la posición preocupa tanto puertas adentro.
Coventry se ubica 16° con 6 unidades y acaba de dar un golpe de autoridad: 4-1 al Newcastle como local, tras haber ganado también de visitante ante Nottingham Forest. En el medio sufrió una goleada dura, un 0-5 frente al Brighton, que muestra que el equipo todavía tiene altibajos, aunque la confianza llega intacta tras dos triunfos en los últimos tres partidos.
El historial entre Tottenham y Coventry
El historial entre ambos tiene 68 capítulos y favorece claramente al Tottenham, con 31 victorias contra 18 de Coventry y 19 empates. La diferencia también se nota en los goles, 113 contra 86 a favor de los londinenses.
El antecedente más reciente es de 2024, cuando Coventry cayó 1-2 como local ante el Tottenham. Antes de eso hay que remontarse a 2013 para encontrar otro cruce, con triunfo de los Spurs por 3-0, lo que confirma que no se trata de un cruce habitual en los últimos años.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/09/2024
|Coventry vs. Tottenham
|1-2
|League Cup
|05/01/2013
|Tottenham vs. Coventry
|3-0
|FA Cup
|17/03/2001
|Tottenham vs. Coventry
|3-0
|Premier League
|14/10/2000
|Coventry vs. Tottenham
|2-1
|Premier League
|26/02/2000
|Coventry vs. Tottenham
|0-1
|Premier League
|19/09/1999
|Tottenham vs. Coventry
|3-2
|Premier League
|06/02/1999
|Tottenham vs. Coventry
|0-0
|Premier League
|26/12/1998
|Coventry vs. Tottenham
|1-1
|Premier League
|13/04/1998
|Tottenham vs. Coventry
|1-1
|Premier League
|13/12/1997
|Coventry vs. Tottenham
|4-0
|Premier League
Horario del partido
- Argentina: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Centroamérica: FOX+
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
En síntesis
- Tottenham y Coventry se enfrentan este lunes 19 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Tottenham suma 3 puntos en el torneo.
- Coventry suma 6 puntos en el torneo.