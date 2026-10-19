Tottenham vs. Coventry: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 7 de la Premier League

Tottenham y Coventry se enfrentan este lunes 19 de octubre, en el Tottenham Hotspur Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Tottenham recibe a Coventry este lunes 19 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. El Tottenham llega como favorito pero esa etiqueta hoy pesa poco: es el único equipo que todavía no sabe lo que es ganar en esta Premier League. Enfrente aparece un Coventry que viene de meter cuatro goles y que no tiene nada que perder en Londres.

Para los locales el partido es una urgencia más que una formalidad, porque la tabla no miente y la paciencia empieza a agotarse. Coventry, en cambio, llega relajado y con el envión de su mejor resultado en el torneo.

La actualidad de ambos equipos

El Tottenham está último de la Premier League con apenas 3 puntos en 6 fechas, un dato que contrasta con el cartel del equipo. El empate 1-1 ante Manchester United dejó alguna señal de reacción, pero antes había perdido en casa frente al Aston Villa y empatado sin goles con Everton, una seguidilla que explica por qué la posición preocupa tanto puertas adentro.

Coventry se ubica 16° con 6 unidades y acaba de dar un golpe de autoridad: 4-1 al Newcastle como local, tras haber ganado también de visitante ante Nottingham Forest. En el medio sufrió una goleada dura, un 0-5 frente al Brighton, que muestra que el equipo todavía tiene altibajos, aunque la confianza llega intacta tras dos triunfos en los últimos tres partidos.

El historial entre Tottenham y Coventry

El historial entre ambos tiene 68 capítulos y favorece claramente al Tottenham, con 31 victorias contra 18 de Coventry y 19 empates. La diferencia también se nota en los goles, 113 contra 86 a favor de los londinenses.

El antecedente más reciente es de 2024, cuando Coventry cayó 1-2 como local ante el Tottenham. Antes de eso hay que remontarse a 2013 para encontrar otro cruce, con triunfo de los Spurs por 3-0, lo que confirma que no se trata de un cruce habitual en los últimos años.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/09/2024 Coventry vs. Tottenham 1-2 League Cup 05/01/2013 Tottenham vs. Coventry 3-0 FA Cup 17/03/2001 Tottenham vs. Coventry 3-0 Premier League 14/10/2000 Coventry vs. Tottenham 2-1 Premier League 26/02/2000 Coventry vs. Tottenham 0-1 Premier League 19/09/1999 Tottenham vs. Coventry 3-2 Premier League 06/02/1999 Tottenham vs. Coventry 0-0 Premier League 26/12/1998 Coventry vs. Tottenham 1-1 Premier League 13/04/1998 Tottenham vs. Coventry 1-1 Premier League 13/12/1997 Coventry vs. Tottenham 4-0 Premier League

Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

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