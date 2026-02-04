Es tendencia:
Cristiano Ronaldo le decreta la guerra a la Saudí Pro League y define su futuro

El delantero portugués de 40 años está muy molesto por la repartija del dinero que hacen desde el Fondo de Inversión Pública con los equipos saudíes.

Por Julián Mazzara

Cristiano Ronaldo realiza un boicot en la Saudí Pro League.

Después de lo que fue su gol 961 a nivel profesional, y el 117 con la camiseta de Al Nassr, la carrera de Cristiano Ronaldo se estancó. Pero no fue por una lesión o por una decisión táctica. Todo lo contrario. El delantero nacido en Madeira se plantó y mostró todo su enojo contra los jeques árabes por lo que respecta a la repartija del dinero para beneficiar a los equipos más grandes de la Saudí Pro League.

La llegada de Karim Benzema a Al Hilal fue el gran detonante para que el Bicho se enojara. Y no por el francés en sí, pero lo que le molesta muchísimo es que no haya cambios con respecto a la gestión del club de la Saudi Pro League, según pudo confirmar ESPN. Por eso mismo, mantendrá su postura y boicoteará un segundo partido de liga consecutivo tras no recibir una garantía concreta por parte del PIF.

El ex Manchester United y Real Madrid ya se ausentó de lo que fue la victoria, como visitante, frente a Al Riyadh. Sí, por el mismo motivo. Y ahora vuelve a presionar porque sabe lo que genera su presencia en los partidos del ámbito local, donde muchas de las entradas son vendidas para verlo a él, tal como ocurre con Lionel Messi en la MLS.

Todo esto ocurre en medio de lo que puede ser la posible salida del Bicho, quien está en el radar de los Red Devils, y según informaron en Inglaterra, aceptará reducir su salario para regresar a Old Trafford. Pero también en Estados Unidos sostienen que tiene posibilidades de emigrar hacia Los Angeles FC o a Orlando City, donde se transformaría en el máximo rival de Messi, tal como ocurría en el fútbol español.

Cristiano Ronaldo, delantero de Al Nassr.

Cristiano Ronaldo volvió a entrenar

Después de que diversos rumores sostuvieran que se había marchado de Riad, el portugués se hizo presente en el viejo patio de recreo de Gashlat Al-Shortah, donde realizan los entrenamientos.

Cabe destacar que el nacido en Madeira estaría replanteándose su futuro en Al Nassr, donde ejecutaría la cláusula de 50 millones de dólares que, según revelan fuentes internacionales, se habría acordado en su última renovación contractual-válida hasta 2027-, sellada en junio de 2025.

Máximos goleadores en la historia del fútbol

  1. Cristiano Ronaldo (2002 – Presente) – 961 goles (0.73 goles por partido)
  2. Lionel Messi (2004 – Presente) – 896 goles (0.79 goles por partido)
  3. Josef Bican (1931 – 1955) – 805 goles (1.52 goles por partido)
  4. Romário (1985 – 2009) – 772 goles (0.77 goles por partido)
  5. Pelé (1957 – 1977) – 767 goles (0.92 goles por partido)
  6. Ferenc Puskás (1943 – 1966) – 746 goles (0.99 goles por partido)
  7. Gerd Müller (1962 – 1981) – 735 goles (0.93 goles por partido)
  8. Robert Lewandowski (2005 – Presente) – 729 goles (0.69 goles por partido)
  9. Zlatan Ibrahimović (1999 – 2023) – 582 goles (0.58 goles por partido)
  10. Luis Suárez (2005 – Presente) – 581 goles (0.59 goles por partido)

DATOS CLAVES

  • Cristiano Ronaldo boicotea partidos de Al Nassr por desacuerdos en la gestión del dinero árabe.
  • El delantero registra 961 goles profesionales y 117 tantos con la camiseta del club saudí.
  • Cristiano Ronaldo planea regresar a Manchester United aceptando una reducción de su salario actual.
Julián Mazzara

