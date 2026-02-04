River hoy: la reacción de Castaño a la llegada de refuerzos en su puesto, la verdad sobre Calleri y el deseo repetido por Villa

Con tres jornadas disputadas del Apertura 2026 de la Copa de la Liga, River ha tenido muchas mejores sensaciones de las que le había dejado el año pasado, en el que se quedó demasiado lejos de cumplir los objetivos trazados. El próximo sábado, desde las 20.00 en el Monumental, intentará dar continuidad al buen presente recibiendo a Tigre por la fecha 4.

Mientras el plantel continúa entrenándose a las órdenes de Marcelo Gallardo, el representante de Kevin Castaño reveló cómo reaccionó el jugador a la llegada de refuerzos en su posición. Además, Sebastián Villa reiteró su deseo de llegar al Millonario y fue ofrecido Jonathan Calleri.

¿Cómo reaccionó Castaño a la llegada de refuerzos?

Sebastián Olarte, representante de Kevin Castaño, aseguró que el colombiano asimiló con naturalidad la llegada de refuerzos para competir en su posición, tanto por los fichajes de Aníbal Moreno y Fausto Vera como por el regreso de Tomás Galván de su préstamo en Vélez.

“El fútbol es de momentos, es de competencia. Un jugador de la jerarquía de Kevin sabe que tienen que llegar jugadores que obviamente aprieten la competencia. Él entiende eso, no está para nada preocupado ni estresado ni le parte el sueño que van a llegar jugadores con lo que tiene que competir”, explicó el agente. Y resaltó: “Para él eso es una motivación más para seguir trabajando y dar un paso al frente para lograr los objetivos“.

Kevin Castaño quedó muy relegado en el nuevo River de Gallardo. (Getty)

La postura de River con Calleri

Después que se diera a conocer que Jonathan Calleri, exjugador de Boca que está disputando su sexta temporada consecutiva en Sao Paulo, fue ofrecido al Millonario, se supo cuál es la posición tanto de Marcelo Gallardo como de la dirigencia al respecto.

Publicidad

Publicidad

Según avanzó el periodista Nadir Ghazal en La Página Millonaria, “no hay ningún indicio firme para que puedan existir negociaciones por Calleri en el corto plazo“, por lo que el ofrecimiento se quedaría simplemente en uno de los tantos que recibió River en el último tiempo, especialmente en materia de delanteros.

ver también River homenajeará al Pity Martínez en el Estadio Monumental

Villa reiteró su deseo de llegar a River

Finalizado el partido que terminó con triunfo de Independiente Rivadavia de Mendoza ante Sarmiento, Sebastián Villa se refirió a su continuidad en el equipo con el que conquistó la Copa Argentina después de haber recibido varias propuestas para salir y haber sonado con fuerza para reforzar a River.

“Mi trabajo es jugar al fútbol. Yo soy un trabajador y siempre voy a querer lo mejor para mi familia. Con mi esposa vamos a tener una niña y pienso en mi futuro, en el de mi familia”, comenzó diciendo. Y refiriéndose específicamente al interés del Millonario, expresó: “Todo puede pasar… Juanfer (Quintero) es mi hermano y las puertas están abiertas“.

Publicidad

Publicidad

Sebastián Villa volvió a jugar en La Catedral mendocina.

River prepara un homenaje a Pity Martínez

La del próximo sábado en el Monumental será una noche llena de emociones para Gonzalo Martínez, que hizo historia grande en River y hoy defiende la camiseta de Tigre. Recibirá el aplauso de los hinchas en la previa, el club le entregará una plaqueta para agradecer su paso por la institución y se espera que tanto Gallardo como sus ex compañeros lo saluden afectuosamente.

Data clave

River recibirá a Tigre el próximo sábado a las 20:00 en el estadio Monumental .

recibirá a el próximo sábado a las en el estadio . El representante de Kevin Castaño afirmó que el jugador aceptó los fichajes de Moreno y Vera .

afirmó que el jugador aceptó los fichajes de y . El club River descartó iniciar negociaciones por el delantero Jonathan Calleri en el corto plazo.

Publicidad