Arrancó la Copa de la Liga Profesional y el debut de River no fue para nada auspicioso. Más allá del error arbitral de Néstor Pitana en el penal, el elenco de Marcelo Gallardo jamás pudo superar a Unión dentro del campo de juego y se llevó una inesperada derrota en el inicio del certamen. Los refuerzos Juanfer Quintero, Elías Gómez, Esequiel Barco, Marcelo Herrera y Tomás Pochettino hicieron su estreno oficial con la camiseta del Millonario y los hinchas esperan que se adapten lo más rápido posible a la idea del DT.

El presente mercado de pases dejó una gran inversión por parte de la nueva dirigencia del club, encabezada por Jorge Brito, y aún se espera un importante gasto de dinero para traer un delantero al plantel. Hace algunos días, River ofertó alrededor de 10 millones de dólares para quedarse con la ficha de Valentín Castellanos, procedente del New York City FC, pero la respuesta del club de la MLS fue contundente.

Mientras la Secretaría Técnica se ocupa de cerrar el último pedido de Gallardo tras la sorpresiva ida de Jorge Carrascal al fútbol ruso, en Núñez parecen estar pensando en el próximo libro de pases y, según informó Hernán Castillo, ya hay un apuntado para que vuelva al club. Tras su gran actuación en el partido entre Gimnasia y Racing, el periodista con pasado en TNT Sports avisó que a Rodrigo Rey "lo tienen muy en cuenta para que vuelva en diciembre". El arquero del Lobo hizo inferiores en River y su vuelta podría tener lugar a fin de año.

Los tres palos de La Banda se vieron notablemente debilitados tras las partidas de Enrique Bologna y Germán Lux en el tramo final del 2021. Por ello, el Muñeco decidió darle la confianza a los juveniles Franco Petroli y Ezequiel Centurión de cara al primer semestre del año, con la intención de que alguno de los dos se gane el lugar para poder suplir a Franco Armani en caso de alguna baja del jugador de la Selección Argentina.

No obstante, en las oficinas de Núñez parecen tener un plan B en caso de que los juveniles no puedan desarrollarse de la mejor manera. Rodrigo Rey fue una de las figuras del fin de semana en la Copa de la Liga Profesional, atajando un penal clave en el partido entre Gimnasia y Racing en el Cilindro de Avellaneda para asegurar un punto en condición de visitante. El ex Godoy Cruz viene siendo uno de los mejores en su puesto dentro del fútbol argentino y termina contrato en diciembre de 2022, por lo que River podría concretar su retorno al club a coste cero.