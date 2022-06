Los hinchas de River regresarán al Monumental después de lo que fue el cierre del primer semestre del 2022, donde los dirigidos por Marcelo Gallardo golearon a un pobrísimo Alianza Lima por la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores.

Después de lo que fue la igualdad en Florencio Varela ante Defensa y Justicia, el Millonario tendrá que recibir a Atlético Tucumán, este sábado a las 20:30 y con el arbitraje de Fernando Espinoza. Y el entrenador más ganador de la historia del conjunto riverplatense hará algunas variantes en el equipo.

Con los retornos de Franco Armani y Julián Álvarez, ambos jugadores irán desde el comienzo, por lo que relegarán a Ezequiel Centurión y Braian Romero, respectivamente. Sin embargo, el Muñeco posee una única duda que la despejará minutos antes de que se dé el pitazo inicial.

Debido a que Emanuel Mammana no pudo completar el cotejo en el estadio Norberto Tomaghello, existe la chance de que Andrés Herrera sea el titular. Sin embargo, el ex futbolista de Zenit de San Petersburgo realizó kinesiología durante tres días, se recuperó con creces, pero no hizo fútbol por precaución.

En el caso de que no haya ningún otro imprevisto, River saltará al campo de juego con Armani; Mammana o Herrera, Jonatan Maidana, Leandro González Pirez, Elías Gómez; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Agustín Palavecino, Esequiel Barco; y Álvarez.