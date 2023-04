El entrenador de River se refirió al penal que le cobraron encontra, que terminó en gol de The Strongest.

River comenzó con el pie izquierdo su camino en la Copa CONMEBOL Libertadores, luego de caer por 3 a 1 en su visita a The Strongest en la altura de La Paz, con un doblete de Triverio y otro de Castillo, mientras que Beltrán desde el punto de penal descontó para poner en partido al Millonario.

Una vez finalizado el partido, Martín Demichelis habló en conferencia de prensa sobre el polémico penal que cobraron a favor de The Strongest, tras una falta de Armani a Triverio en el borde del área, que el mismo delantero ex Huracán y Unión cambió por gol, marcando el primer tanto del partido.

"Lo del penal queda en mi análisis interior, no hay retorno con los árbitros", respondió de manera tajante el entrenador del Millonario, que en más de una ocasión dejó en claro que no opinará de los árbitros en conferencia de prensa, si no que responderá cuestiones relacionadas al desarrollo del juego.

Por la segunda fecha del Grupo D de esta Copa CONMEBOL Libertadores, el Millonario será local de Sporting Cristal en el estadio Más Monumental, en el que intentará sumar sus primeros tres puntos.