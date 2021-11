River se consagró en la Liga Profesional luego de haberse floreado ante Racing con una contundente goleada por 4 a 0. Con este título, Marcelo Gallardo está celebrando por primera vez un campeonato local desde que arribó en 2014 y el DT tachó una deuda pendiente, de las pocas que le quedaban en Núñez. Ahora llegará la etapa más difícil: decidir qué hacer con su futuro a falta de pocas semanas de que se termine su contrato.

Si hay algo que preocupó a los hinchas del Millonario este último tiempo fue la posibilidad -seria- de que "Napoleón" abandone el barco. Justamente, en estas últimas semanas apareció el fuerte interés de la Selección de Uruguay en poder contratarlo para reemplazar el extenso ciclo del Maestro Tabárez al frente de la Celeste. Todas las variables están sobre la mesa y de aquí al 31 de diciembre puede pasar cualquier cosa.

Después de conseguir un título histórico para River, Gallardo dialogó con ESPN y se pudo referir con tranquilidad sobre su futuro en Núñez. "Primero que nada quiero aclarar que estoy terminando mi contrato y es la primera vez que estoy terminando mi vínculo. Más allá de que algún momento de zozobra, de analizar si seguir o no, creo que merezco la posibilidad de replantearme mi futuro. Se necesita estar con muchísima energía para seguir con un vínculo tan fuerte como el que tengo con esta institución", señaló el entrenador.

Reforzando su discurso, el Muñeco habló de sus 7 años al mando del fútbol del Millo y se refirió a la importancia de su próxima decisión. "A partir de ahora, después de haber disfrutado el día de hoy, me lo voy a replantearme seriamente. River merece que uno esté a cargo de esta gestión con mucha energía y ha sido mucho el desgaste de este tiempo. La gente piensa que podes relajarte y vivir con tranquilidad, pero yo no lo siento así. No me doy momentos a relajarme. Tengo la necesidad de replantearme", cerró. Puede pasar cualquier cosa.

A continuación, el entrenador de La Banda dejó una sentencia íntima de lo que será el detrás de escena de una determinación clave para el Mundo River. "Más allá de la reflexión que tengo que hacer, la decisión que tome va a ser difícil, sea lo que sea. Deportivamente hemos pasado muchas situaciones, pero personalmente creo que es la decisión más difícil de mi vida", concluyó. ¿Seguirá?

Los hinchas de River escucharon la palabra del Muñeco en ESPN y la mayoría de las reacciones fueron negativas, con tintes de despedida. Gallardo no tomó una decisión aún, pero con sus palabras se puede interpretar que su futuro está dividido en 50/50 y el propio DT avisó que se replanteará seriamente su continuidad. Así se manifestaron los simpatizantes de La Banda en redes sociales: