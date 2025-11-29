Con River a la espera y 34 equipos confirmados: el mapa de los clasificados a la Copa Libertadores 2026

Con la consagración de Flamengo en el Estadio Monumental de Lima, la Copa Libertadores 2025 llegó a su fin, y poco a poco comienza a palpitarse la edición 2026, que ya tiene a 34 de los 47 participantes confirmados y que River espera por saber si la disputará o si quedará relegado a la Sudamericana.

En este contexto, Lanús, Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Boca por Argentina, Flamengo y Palmeiras por Brasil, Coquimbo Unido por Chile, Independiente Santa Fe por Colombia, Libertad por Paraguay, Universitario por Perú, Nacional y Peñarol por Uruguay y Deportivo La Guaira por Venezuela ya tienen asegurada su participación directa en la fase de grupos.

Por otro lado, Argentinos Juniors, Always Ready, The Strongest, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Fluminense, Bahía, Independiente del Valle, Cerro Porteño, Guaraní, Alianza Lima, Cusco, Sporting Cristal, Universidad Central y Carabobo tienen por lo menos su lugar en la fase previa, a la espera de la posibilidad de jugar la fase de grupos.

Finalmente, 2 de Mayo, Liverpool, Juventud de las Piedras y Deportivo Táchira son los únicos cuatro equipos que están confirmados para la fase previa, en la que jugarán tres llaves de repechaje para ingresar en el bombo cuatro del sorteo para los grupos.

River, por su parte, no depende de sí mismo para jugar esta edición de la Libertadores. El equipo de Gallardo solamente clasificará al certamen continental si Boca o Argentinos Juniors ganan el Torneo Clausura de Argentina. De lo contrario, jugará la Copa Sudamericana.

Los clasificados a la Copa Libertadores 2026

Argentina (7 cupos)

Lanús

Platense

Independiente Rivadavia

Rosario Central

Boca

Argentinos Juniors

*Falta el campeón del Torneo Clausura.

Brasil (8 cupos)

Flamengo

Palmeiras

Cruzeiro

Mirassol

Botafogo

Fluminense

Bahía

*Falta el campeón de la Copa Brasil.

Bolivia (4 cupos)

Always Ready

The Strongest

*Faltan el campeón del Torneo de Primera División y de la Copa Bolivia.

Chile (4 cupos)

Coquimbo Unido

*Faltan el subcampeón y el tercero del torneo local más el campeón de la Copa Chile.

Colombia (4 cupos)

Independiente Santa Fe

*Faltan el campeón del Torneo Finalización más el primero y el segundo de la tabla de reclasificación de Primera División.

Ecuador (4 cupos)

Independiente del Valle

*Faltan Campeón de la Liga, campeón de la Copa Ecuador y el segundo de la tabla general.

Paraguay (4 cupos)

Libertad

Cerro Porteño

Guaraní

2 de Mayo

Perú (4 cupos)

Cusco

Universitario

Alianza Lima

Sporting Cristal

Uruguay (4 cupos)

Nacional

Peñarol

Liverpool

Juventud Unida de Las Piedras

Venezuela (4 cupos)