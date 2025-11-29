Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Con River a la espera y 34 equipos confirmados: el mapa de los clasificados a la Copa Libertadores 2026

Se conocen 34 de los 47 equipos clasificados. Los detalles de los cupos de cada país.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
La Libertadores tiene 34 equipos confirmados y la presencia de River aún es una incógnita.
© GettyLa Libertadores tiene 34 equipos confirmados y la presencia de River aún es una incógnita.

Con la consagración de Flamengo en el Estadio Monumental de Lima, la Copa Libertadores 2025 llegó a su fin, y poco a poco comienza a palpitarse la edición 2026, que ya tiene a 34 de los 47 participantes confirmados y que River espera por saber si la disputará o si quedará relegado a la Sudamericana. 

En este contexto, Lanús, Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Boca por Argentina, Flamengo y Palmeiras por Brasil, Coquimbo Unido por Chile, Independiente Santa Fe por Colombia, Libertad por Paraguay, Universitario por Perú, Nacional y Peñarol por Uruguay y Deportivo La Guaira por Venezuela ya tienen asegurada su participación directa en la fase de grupos. 

Por otro lado, Argentinos Juniors, Always Ready, The Strongest, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Fluminense, Bahía, Independiente del Valle, Cerro Porteño, Guaraní, Alianza Lima, Cusco, Sporting Cristal, Universidad Central y Carabobo tienen por lo menos su lugar en la fase previa, a la espera de la posibilidad de jugar la fase de grupos.

Finalmente, 2 de Mayo, Liverpool, Juventud de las Piedras y Deportivo Táchira son los únicos cuatro equipos que están confirmados para la fase previa, en la que jugarán tres llaves de repechaje para ingresar en el bombo cuatro del sorteo para los grupos. 

River, por su parte, no depende de sí mismo para jugar esta edición de la Libertadores. El equipo de Gallardo solamente clasificará al certamen continental si Boca o Argentinos Juniors ganan el Torneo Clausura de Argentina. De lo contrario, jugará la Copa Sudamericana. 

Los clasificados a la Copa Libertadores 2026

Argentina (7 cupos)

Tras ganar la Libertadores, Flamengo clasificó al Mundial de Clubes 2029 y liberaron un cupo para Boca y River

ver también

Tras ganar la Libertadores, Flamengo clasificó al Mundial de Clubes 2029 y liberaron un cupo para Boca y River

  • Lanús
  • Platense
  • Independiente Rivadavia
  • Rosario Central
  • Boca
  • Argentinos Juniors
Publicidad

*Falta el campeón del Torneo Clausura.

Brasil (8 cupos)

  • Flamengo
  • Palmeiras
  • Cruzeiro
  • Mirassol
  • Botafogo
  • Fluminense
  • Bahía

*Falta el campeón de la Copa Brasil.

Bolivia (4 cupos)

  • Always Ready
  • The Strongest

*Faltan el campeón del Torneo de Primera División y de la Copa Bolivia.

Chile (4 cupos)

  • Coquimbo Unido
Publicidad

*Faltan el subcampeón y el tercero del torneo local más el campeón de la Copa Chile.

Colombia (4 cupos)

  • Independiente Santa Fe

*Faltan el campeón del Torneo Finalización más el primero y el segundo de la tabla de reclasificación de Primera División.

Ecuador (4 cupos)

  • Independiente del Valle
Publicidad

*Faltan Campeón de la Liga, campeón de la Copa Ecuador y el segundo de la tabla general.

Paraguay (4 cupos)

  • Libertad
  • Cerro Porteño
  • Guaraní
  • 2 de Mayo

Perú (4 cupos)

  • Cusco
  • Universitario
  • Alianza Lima
  • Sporting Cristal

Uruguay (4 cupos)

  • Nacional
  • Peñarol
  • Liverpool
  • Juventud Unida de Las Piedras
Publicidad

Venezuela (4 cupos)

  • Deportivo La Guaira
  • Deportivo Táchira
  • Universidad Central
  • Carabobo
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
El picante cruce de Messi con Maxi Moralez en la final de conferencia de la MLS
MLS

El picante cruce de Messi con Maxi Moralez en la final de conferencia de la MLS

José Sosa, referente de Estudiantes, se refirió a las sanciones de AFA contra Verón y el club: “Lo procesamos diferente”
Fútbol Argentino

José Sosa, referente de Estudiantes, se refirió a las sanciones de AFA contra Verón y el club: “Lo procesamos diferente”

La chicana de Flamengo a River tras ser campeón de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

La chicana de Flamengo a River tras ser campeón de la Copa Libertadores

Flamengo clasificó al Mundial de Clubes 2029 y liberó un cupo para Boca y River
Mundial de Clubes

Flamengo clasificó al Mundial de Clubes 2029 y liberó un cupo para Boca y River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo